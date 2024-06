Sono dieci i tennisti italiani impegnati nel tabellone principale maschile di Wimbledon: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luca Nardi, Fabio Fognini e il qualificato Mattia Bellucci.

Sei dei protagonisti azzurri popoleranno la parte alta del main draw e quattro quella bassa. Non è andata benissimo a Berrettini, finalista sui prati dell'All England Club nel 2021. Il suo cammino inizierà con un complicato match che lo vedrà opposto a Marton Fucsovics e potrebbe incrociarsi al secondo turno con quello di Sinner( ecco il tabellone del numero uno del mondo) .

Bellucci, autore di tre ottime prestazioni nel torneo di qualificazioni, troverà all'esordio assoluto ai Championships la testa di serie numero 14 Ben Shelton. Nonostante l'enorme potenziale, l'americano ha deluso le aspettative sull'erba vincendo solo una delle quattro partite disputate tra Stoccarda, Quenn's e Maiorca.

Wimbledon - Da Musetti e Berrettini a Fognini e Sonego: il tabellone degli italiani

Anche Arnaldi affronterà subito una testa di serie, ovvero Frances Tiafoe. Lo statunitense non sta vivendo una stagione esaltante ed è inoltre alle prese con un problema al ginocchio.

Arnaldi è stato sorteggiato nella stessa porzione di tabellone di Carlos Alcaraz, che potrebbe incontrare al terzo turno. Sonego, da parte sua, ha avuto la fortuna di pescare una delle teste di serie più abbordabili: Mariano Navone.

L'argentino predilige i campo in terra battuta e non ha raccolto nemmeno un successo negli unici due match giocati in carriera sull'erba. Nel caso in cui riuscisse a battere Navone, il tabellone del piemontese diventerebbe davvero interessante, perché sulla sua strada figurano Roberto Bautista Agut e un Casper Ruud mai a suo agio su questa superficie.

Fognini proverà a regalarsi una speranza nella stessa zona, ma l'esordio con Dominik Koepfer non è da sottovalutare. Nella parte bassa ci sarà un altro possibile derby tra Musetti e Darderi. Il primo se la vedrà con Constant Lestienne; il secondo con la wild card Jan Choinski.

L'ipotetico terzo turno per uno dei due italiani è con Andrey Rublev. Cobolli sfiderà Rinky Hijikata con la speranza di raggiungere Alejandro Tabilo. Nardi, infine, è nel lato di Novak Djokovic e giocherà contro Tomas Martin Etcheverry al primo turno.