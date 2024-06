Wimbledon - Draw: Sinner pesca Berrettini al 2T, Alcaraz in semi. Rune per Djokovic

Primo Slam da numero uno del mondo. Un'emozione piuttosto particolare per Jannik Sinner, che ha potuto conoscere il suo potenziale cammino per l'attesissima edizione 2024 di Wimbledon. Sarà un cammino decisamente tosto e pieno di insidie per il tennista altoatesino, poco fortunato nel sorteggio rispetto ai suoi principali avversari per la vittoria finale del torneo.

Parte alta - Possibile derby Sinner-Berrettini al secondo turno

Dopo l'esordio con il tedesco Yannick Hanfmann (ancora a secco di vittorie a Londra), il 22enne di San Candido potrebbe subito incrociare Matteo Berrettini in un secondo round davvero affascinante.

Il romano dovrà prima superare l'ungherese Fucsovics per assicurarsi una battaglia senza precedenti sull'erba di Wimbledon contro l'amico connazionale. Il potenziale ottavo sarebbe con Ben Shelton, mentre ai quarti ci sono Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov ben piazzati.

Anche Carlos Alcaraz è stato inserito nella parte alta del main draw e, dunque, potrà affrontare Sinner in semifinale. Un'avventura, nei primi round, decisamente più agevole per lo spagnolo, che ha pescato Casper Ruud come ipotetico giocatore da sfidare ai quarti (e sarà piuttosto improbabile) ma anche il neo vincitore del Queen's Tommy Paul, uno dei veri pericoli.

Parte bassa - Djokovic pesca Rune e Hurkacz

Non facilissimo, a parte i primi due-tre turni sulla carta, neppure il percorso a cui sarà atteso Novak Djokovic per riconfermarsi uno dei migliori su questa superficie.

Il serbo avrà l'opportunità di conservare energie preziose in vista di sfide più complicate, come un ottavo di finale contro Holger Rune (se non dovesse inciampare prima) e un quarto molto complicato contro il polacco Hubert Hurkacz.

In semifinale tanti i rivali da tenere d'occhio: Rublev, Tsitsipas e Zverev dovranno stare molto attenti alle mine vaganti presenti, che potrebbero regalare le vere sorpese della manifestazione. In questo terzo spicchio del tabellone c'è anche Lorenzo Musetti, che affronterebbe il russo al terzo turno.