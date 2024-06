Wimbledon - Draw: Swiatek con Vondrousova e Rybakina. Paolini in basso con Gauff

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek... e ora? Sta per alzarsi definitivamente il sipario per il terzo torneo Slam della stagione 2024. Wimbledon consentirà all'indiscussa numero uno polacca o alla bielorussa di mettere a segno una doppietta quest'anno o, come nell'ultima edizione, ci sarà una grande sorpresa finale.

Gli organizzatori hanno effettuato il sorteggio del tabellone principale, che ha consentito di scoprire tutti gli accoppiamenti e le proiezioni.

Parte alta - Swiatek trova Rybakina e la campionessa in carica

Gli ostacoli per la giocatrice di Varsavia, mai oltre i quarti di finale finora, sono sicuramente rappresentati dalla campionessa in carica Marketa Vondrousova e da Elena Rybakina.

Al primo turno ci sarà la statunitense Sofia Kenin: nello stesso quarto presenti Angelique Kerber, Caroline Garcia e anche Danielle Collins. Pericoli Leylah Fernandez (debutto con Lucia Bronzetti) o Caroline Wozniacki per la tennista kazaka già al terzo round, con un possibile ottavo di finale con Anna Kalinskaya.

L'ex campionessa di Wimbledon potrebbe poi incrociare Jessica Pegula o Elina Svitolina.

Parte bassa - Le altre italiane tutte dalla parte di Gauff

Tutte le restanti azzurre sono tutte molto vicine, nella parte bassa con Coco Gauff a comandare con la seconda testa di serie.

Jasmine Paolini non ha pescato male con la spagnola Sorribes Tormo all'esordio: in zona c'è la ceca Linda Noskova, che debutterà contro Sara Errani. Ai quarti la potenziale sfida con la giovane statunitense, che avrebbe potenzialmente un confronto al secondo turno con Elisabetta Cocciaretto.

I match più interessanti del primo turno sono estremamente a contatto nel main draw: Paula Badosa che affronterà la rientrante Karolina Muchova e Andreeva che se la dovrà vedere con la coetanea 17enne Fruhvirtova.