Wimbledon - Djokovic e Sinner si allenano insieme sul Centrale: ecco com'è andata

È stata una giornata intensa quella che ha visto impegnati i migliori giocatori del mondo sul Campo Centrale di Wimbledon. Gli organizzatori hanno deciso di porre fine a una delle più longeve tradizioni e - a partire dal 2022 - aperto le porte del prato più famoso del mondo ai tennisti prima dell'inizio del torneo.

Quest'oggi, nel giro di poche ore, si sono allenati sul Centre Court Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Sinner si è allenato con Djokovic, che ha testato ancora le condizioni del suo ginocchio: questa volta direttamente con il numero uno del mondo dall'altra parte della rete.

I due hanno giocato un set di allenamento completo e l'altoatesino si è imposto 6-3. Il secondo, invece, non è stato completato e Djokovic era avanti 2-1 con un break di vantaggio.

Il campione serbo si è intrattenuto per qualche minuto sul Centrale scattando diverse foto con gli addetti al campo.

Alcuni giornalisti presenti all'All England Club hanno chiesto a Djokovic di descrivere brevemente le sensazioni provate oggi e il belgradese ha risposto: "Mi sento bene" . Alla domanda: "ci vediamo al sorteggio? " , Djokovic ha replicato con il pollice alzato lanciando un messaggio di speranza ai suoi fan.

« I’m feeling good », Djokovic says when asked by a little group of media as he exits the court. «I’ll see you guys. » Tomorrow in the draw? He puts a thumb up. — Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) June 27, 2024