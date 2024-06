Jannik Sinner è favorito per i bookmakers: Alcaraz poco dietro, c'è anche Berrettini

Manca ormai sempre meno al torneo di Wimbledon, principale appuntamento sull'erba e terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam della stagione. Nei precedenti Slam hanno vinto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sono ancora loro i principali favoriti alla vittoria finale.

Diversa la situazione nel torneo femminile dove la numero uno al mondo Iga Swiatek non ha mai avuto un grandissimo feeling con questa superficie. Il bookmakers italiano Sisal ha pubblicato le quote, che seguono statistiche e scommesse degli appassionati, riguardanti il torneo londinese e il grande favorito è il nostro Jannik Sinner.

Questi è reduce dalla vittoria di Halle di pochi giorni fa ed ora vuole bissare il successo in Australia trionfando nello storico torneo di Wimbledon, dove nessuno italiano ha vinto mai. La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è quotata addirittura a 2.75 con l'altoatesino che è il grande favorito, seppur con uno scarto minimo rispetto al grande rivale Carlos Alcaraz.

La vittoria dello spagnolo, recente vincitore del Roland Garros e campione in carica a Wimbledon è quotata a 3 e sono loro due i favoritissimi per l'evento. Presente in lista nonostante l'operazione e una presenza in forte bilico anche Novak Djokovic, quotato a 5 e c'è grande fiducia nei suoi confronti.

Vedendo le quote per i bookmakers sono loro i favoriti e il vincitore quasi sicuramente uscirà tra loro 3. Basti pensare che i bookmakers vedono al quarto posto in questa classifica Hubert Hurkacz e Alexander Zverev, appaiati e la loro vittoria a Wimbledon è data addirittura 16 volte la posta.

Ancora meno fiducia nel russo Daniil Medvedev, la cui vittoria a Wimbledon è quotata a 25, come per il britannico Jack Draper, principale outsider del torneo. La quota più interessante riguarda il vero outsider di questo torneo, il nostro Matteo Berrettini.

L'italiano è stato finalista a Wimbledon nel 2021 e solo il miglior Djokovic è riuscito a batterlo, la vittoria di Berrettini nel torneo è data ben 33 volte la posta, quota uguale ad Alex De Minaur, Taylor Fritz, Grigor Dimitrov e Holger Rune.

Poca fiducia in Tsitsipas su questa superficie, il suo successo dato addirittura a 66, dietro e si va con la quota a tre cifre Lorenzo Musetti la cui vittoria è data a 100.