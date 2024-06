Qualificazioni Wimbledon - Bellucci al turno decisivo, eliminati Gigante e Napolitano

Da Djokovic a Jannik Sinner, Ana Ivanovic: "Sono davvero felice per lui"

L'italiano ha aggiornato solo due volte il suo score nella seconda frazione. Due break - uno nel primo e uno nel secondo - hanno fermato Napolitano. Burruchaga ha offerto una sola chance al nativo di Biella per rientrare in carreggiata sul 4-3 e risposto presente imponendosi con un doppio 6-4.

Bellucci si giocherà il tabellone principale contro David Goffin . Il primo set perso al termine di una vera battaglia ha probabilmente sferrato un duro colpo a Gigante, che ha ceduto 5-7, 2-6 a Moro Canas. Gigante non ha sfruttato quattro occasioni nel quinto game e ha perso il servizio sul 5-6 dopo aver salvato tre set point.

Entrambi hanno acquisito maggiore solidità in battuta nel secondo parziale: Bellucci ha fatto un fondamentale passo verso la vittoria sul 3-2 brekkando il rivale. Nel gioco successivo ha cancellato una palla break e protetto il vantaggio.

Il 23enne si è ritrovato sotto di un break dopo aver iniziato bene la partita, ma ha impedito a Zapata MIralles di scappare via con un grande game in risposta sul 2-4. Bellucci è stato poi bravo a gestire meglio del suo avversario il tie-break, chiuso con un importante 7-3.

Reduce dalle qualificazioni superate al Roland Garros , Bellucci proverà a conquistare il secondo main draw consecutivo in un torneo del Grande Slam.

Due sconfitte e una vittoria: è questo il bilancio registrato dagli azzurri impegnati a Roehampton oggi. Solo Mattia Bellucci - tra i tennisti italiani - è riuscito a staccare il pass per il turno decisivo nel torneo di qualificazioni di Wimbledon .

