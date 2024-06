Wimbledon qualificazioni - Napolitano, Bellucci e Gigante gli unici italiani a segno

Prima giornata di qualificazioni del singolare maschile a Wimbledon. Tanti italiani in campo in questo turno inaugurale del percorso che porta al tabellone principale del terzo Slam dell'anno. Ma non è stata una buona prima giornata con sole 3 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

Analizziamo tutti i risultati degli italiani.

Nove italiani in campo nelle qualificazioni maschili, bilancio di tre vittorie e sei sconfitte

Grande vittoria per Mattia Bellucci che si è imposto dopo un'autentica maratona contro il giocatore croato Duje Ajdukovic battuto 5-7 7-5 7-6 col tie break finale vinto 14-12.

Successo al tie break del terzo set anche per Stefano Napolitano, testa di serie numero 18 del torneo, che ha sconfitto l'ungherese Zsombor Piros 1-6 6-2 7-6. Tie break finale vinto 10-8. A segno anche Matteo Gigante, numero 29 del seeding che ha vinto piuttosto nettamente contro il francese Kyrian Jacquet 6-4 7-6.

Ecco le tre sfide di secondo turno degli italiani: Bellucci-Zapata Miralles; Gigante-Moro Canas; Napolitano-Burruchaga. Passiamo ora alle note dolenti. Eliminazione netta per Andrea Vavassori che è stato sconfitto 6-2 6-2 dal sudafricano Lloyd Harris, numero 5 del tabellone.

Out anche Francesco Passaro che era la testa di serie numero 25 del torneo di qualificazione. E' stato eliminato dal giocatore dell'Estonia Mark Lajal 5-7 6-3 6-3. Eliminazione all'esordio anche per Francesco Maestrelli battuto dal giocatore moldavo Radu Albot 6-2 6-7 6-2.

Anche Andrea Pellegrino abbandona subito la possibilità di arrivare a Wimbledon visto che è stato sconfitto dal kazako Timofej Skatov 6-3 6-3. Fatale il tie break del terzo set per Franco Agamenone che è stato eliminato dal finlandese Otto Virtanen col punteggio di 6-7 6-2 7-6.

Eliminato infine anche Stefano Travaglia che è stato sconfitto dal britannico George Loffhagen 6-4 4-6 7-5.