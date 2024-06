Wimbledon - Ecco le 32 teste di serie: Sinner numero uno, alcuni dubbi prima del via

Per la prima volta nella storia un tennista italiano guiderà il seeding di un torneo dello Slam. Jannik Sinner raggiungerà anche questo importante traguardo nel prestigioso evento di Wimbledon, al quale sarà ai nastri di partenza come uno dei principali favoriti.

È stata resa nota la lista ufficiale delle 32 teste di serie a Londra, a una settimana dal via. Sono ancora diversi i nodi da scogliere prima della partenza: nel caso in cui Novak Djokovic deciderà di prendere parte alla competizione, Carlos Alcaraz sarà il numero 3 e dovrà incrocerà uno fra Nole e l'altoatesino in semifinale.

L'Italia avrà anche Lorenzo Musetti tra i migliori, ma la 25esima posizione non lo metterà in salvo da dover sfidare uno dei primi 8 al terzo turno. Per quanto riguarda il 22enne di San Candido, agli ottavi ci sarà ipoteticamente un incrocio con Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune o Ugo Humbert.

Ai quarti, naturalmente, un tennista tra il numero 5 e l'8 (Medvedev, Rublev, Hurkacz e Ruud).

Jannik Sinner Novak Djokovic Carlos Alcaraz Alexander Zverev Danii Medvedev Andrey Rublev Hubert Hurkacz Casper Ruud Alex de Miñaur Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Taylor Fritz Ben Shelton Holger Rune Ugo Humbert Felix Auger-Aliassime Sebastian Baez Nicolas Jarry Sebastian Korda Karen Khachanov Adrian Mannarino Alexander Bublik Alejandro Tabilo Lorenzo Musetti Francisco Cerundolo Tallon Griekspoor Jack Draper Frances Tiafoe Tomas Martín Etcheverry Mariano Navone Zhizhen Zhang

Le teste di serie nel circuito femminile

Questa invece la situazione nel tabellone femminile, con Jasmine Paolini che scatterà da settima testa di serie.

Essere tra le prime otto consentirà all'azzurra di non incrociare le migliori tenniste prima dei quarti di finale. Comanderà Iga Swiatek, qualche dubbio ancora di sciogliere su Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, tutte giocatrici ritirate di recente a Berlino per problemi fisici.