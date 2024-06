Wimbledon - Da Vavassori a Passaro: tutti gli italiani impegnati nelle qualificazioni

Inizierà questa settimana il torneo di qualificazioni di Wimbledon che metterà in palio gli ultimi posti disponibili per il main draw del secondo Slam stagionale. Saranno ben nove gli italiani che andranno a caccia del tabellone principale dei Championships: Francesco Passaro, Andrea Vavassori, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Franco Agamenone e Stefano Napolitano.

Wimbledon - Ecco tutti i tennisti italiani che andranno a caccia del main draw

Dalla parte alta a quella bassa del tabellone, il primo azzurro sorteggiato è stato Passaro. Il 23enne di Perugia se la vedrà con Mark Lajal e, in caso di vittoria, troverà uno tra Jaime Faria e Henrique Rocha.

Il rivale più pericoloso è James Duckworth, possibile avversario al terzo turno. Sfortunato Vavassori, reduce dal successo in doppio con Simone Bolelli ad Halle, che affronterà subito Lloyd Harris. Per lui al secondo turno potrebbe esserci il derby con Travaglia, alle prese con George Loffhagen.

Percorso in salita per Maestrelli che popolerà la porzione di tabellone di Radu Albot, Terence Atmane e Daniel Elahi Galan. Lo stesso discorso vale per Bellucci, chiamato a un complicato esordio con Duje Ajdukovic e presente nel lato di David Goffin. Kyrian Jacquet sfiderà Gigante in un match con vista su Joao Fonseca e Damir Dzumhur.

Pellegrino e Agamenone giocheranno rispettivamente contro Timofey Skatov e Otto Virtanen. Napolitano, infine, farà i conti con Zsombor Piros.

Il primo turno degli italiani:

Lajal - Passaro

Harris - Vavassori

Travaglia - Loffhagen

Maestrelli - Albot

Bellucci - Ajdukovic

Jacquet - Gigante

Pellegrino - Skatov

Virtanen - Agamenone

Piros - Napolitano

Ecco il tabellone completo