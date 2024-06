Chi ha vinto Australian Open e Wimbledon nello stesso anno? Sinner cerca l'impresa

Se Carlos Alcaraz ha l'obiettivo di fare doppietta Parigi-Wimbledon, impresa riuscita solamente ad altri 5 tennisti nella storia del tennis, Jannik Sinner al torneo di Wimbledon al via lunedì 1 luglio ha come obiettivo quello di fare la doppietta Australian Open-Wimbledon.

Ma quante volte è riuscita nella storia dell'Era Open questa accoppiata? Chi sono i primatisti? Vediamo qual è il club nel quale Sinner potrebbe entrare qualora vincesse per la prima volta nella sua carriera il torneo di Wimbledon.

Prendiamo in considerazione solamente l'Era Open in questa analisi statistica. L'accoppiata con lo stesso giocatore che si è imposto all'Australian Open e a Wimbledon nello stesso anno è riuscita anche in questo caso a 5 giocatori.

L'impresa è riuscita ovviamente a Rod Laver che nel 1969 ha conquistato il Grande Slam vincendo tutti e quattro gli appuntamenti più importanti nel mondo del tennis. Ed è anche l'ultimo tennista in ordine di tempo a essere riuscito a vincere nello stesso anno a Melbourne, Parigi, Londra e New York.

Roger Federer e Novak Djokovic sono riusciti nell'accoppiata Melbourne-Wimbledon quattro volte a testa

Dopo Rod Laver nel 1969 occorre andare al 1974 per trovare l'accoppiata vincente Australian Open-Wimbledon e a riuscirci in questa occasione è stato Jimmy Connors.

Che l'impresa non sia del tutto facile è testimoniato dal fatto che dal 1974 sono dovuti passare 20 anni per rivedere questo bis. Nel 1994 ci è riuscito Pete Sampras che ha ripetuto la doppietta anche nel 1997.

A detenere il record a pari merito di questa accoppiata vincente ci sono Roger Federer e Novak Djokovic. Federer ci è riuscito 4 volte: nel 2004, nel 2006, nel 2007 e nel 2017 riuscendo a ripetersi a distanza di 13 anni dalla prima occasione.

Anche Novak Djokovic ha collezionato la doppietta Australian Open-Wimbledon per 4 volte: prima volta nel 2011, poi nel 2015 e ancora nel 2019 e nel 2021. Ora Jannik Sinner che ha trionfato a Melbourne a gennaio bussa alla porta di questo club esclusivo di giocatori ad essere riusciti a centrare questa doppietta nello stesso anno.