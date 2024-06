Chi vincerà Wimbledon? Le quote di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini

Chi vincerà il torneo di Wimbledon? Vediamo che cosa ne pensano le agenzie di scommesse e chi vedono i bookmakers come favorito per il terzo Slam della stagione. Da evidenziare subito che permanendo l'incognita sulla presenza o meno di Novak Djokovic dopo l'infortunio e l'intervento al ginocchio a Parigi i primi favoriti non possono che essere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

In alcuni tabelloni di agenzie di scommesse Djokovic è quotato mentre in altri tabelloni al momento non è possibile scommettere sul serbo. Da ricordare anche che non sarà presente Rafael Nadal che si concentrerà sulla preparazione del torneo Olimpico sulla terra battuta.

Per William Hill, Carlos Alcaraz leggermente favorito su Jannik Sinner

Per l'agenzia William Hill il primo favorito è Carlos Alcaraz. Il suo successo è pagato a 2,37 volte la giocata, ovvero giocando 10 euro se ne vincono 23,70.

Jannik Sinner è pagato a 2,62. Novak Djokovic è il terzo favorito qui pagato 4,50. A seguire c'è Daniil Medvedev a 13, Alexander Zverev a 17. C'è un quartetto di giocatori la cui vittoria è pagata 21 volte la giocata ovvero Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur e Hubert Hurkacz.

Seguono Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz e Ben Shelton tutti quotati a 26. Per Eurobet sono quotati esattamente alla pari Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Per entrambi la quota è 2,50. Molto più staccati gli altri giocatori: la quota di Alexander Zverev è 13, quella di Daniil Medvedev è 16; Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz a 26, Alex De Minaur a 31, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz sono quotati a 33.

Per bwin infine Carlos Alcaraz è il favorito ed è pagato a 2,30, c'è poi Jannik Sinner a 2,70. A seguire staccato Alexander Zverev a 9 poi Daniil Medvedev a 13, Matteo Berrettini a 15, Alex de Minaur a 21 come Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov. A seguire Taylor Fritz a 29.