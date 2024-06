Chi ha vinto Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno? Alcaraz punta al club dei 5

Chi è riuscito a vincere nello stesso anno il Roland Garros e Wimbledon? Carlos Alcaraz ha l'occasione di provare a entrare in un club decisamente esclusivo. Si contano sulle dita di una mano i tennisti che ce l'hanno fatta nell'Era Open.

Il tennista spagnolo punta a diventare il sesto giocatore nella storia a riuscire in questa doppietta. E sono due i giocatori che sono riusciti a ripetere questa impresa per più di una volta. Ma andiamo con ordine: il primo a riuscire in questa doppietta tra la terra rossa parigina e l'erba londinese è stato Rod Laver che nel 1969 è anche l'ultimo giocatore ad essere riuscito a ottenere il Grande Slam ovvero vincere nello stesso anno solare tutti e 4 i tornei del Grande Slam Dopo Rod Laver è riuscito in questa impresa Bjorn Borg.

Il tennista svedese capace di vincere 11 tornei del Grande Slam - 6 a Parigi e 5 a Wimbledon - ha fatto per tre volte in tre anni di fila l'accoppiata Roland Garros-Wimbledon. E' successo nel 1978, nel 1979 e nel 1980.

Gli altri tre giocatori che ci sono riusciti sono Nadal, Federer e Djokovic

Ovviamente i Big 3 che hanno dominato il tennis e hanno frantumato ogni tipo di record non potevano non essere in questa classifica.

Rafael Nadal ha centrato per due volte questa impresa nel 2008 e nel 2010. Ovviamente memorabile la finale di Wimbledon 2008 nella quale ha vinto contro Federer per la prima volta a Londra imponendosi 9-7 al quinto set. Bis da parte dello spagnolo nel 2010.

Nel 2009 è stato Roger Federer a riuscirci. 2009 che è anche l'unico anno nel quale il giocatore svizzero si è imposto al Roland Garros battendo in finale Robin Soderling. Poi la vittoria thriller 16-14 al quinto set contro Roddick a Wimbledon.

Infine a riuscire nell'impresa è stato Novak Djokovic che ha centrato l'impresa nel 2021 battendo Stefanos Tsitsipas a Parigi e Matteo Berrettini a Wimbledon. Carlos Alcaraz proverà a diventare il sesto giocatore della storia dell'Era Open a realizzare questo obiettivo.