Wimbledon - Montepremi da record per il 2024: si raggiungeranno i 50 milioni

Un montepremi da capogiro per uno dei tornei più prestigiosi e importanti dell'intera stagione. Wimbledon si prepara ad accogliere i migliori tennisti del mondo con un prize money davvero stellare: l'All England Lawn Tennis and Croquet Club ha infatti reso noto che quest'anno il torneo raggiungerà le 50 milioni di sterline come compenso complessivo per i giocatori ai nastri di partenza del Grande Slam londinese, facendo registrare un nuovo storico primato.

Il traguardo era stato toccato già nel 2023 quando il montepremi è stato in totale di 44 milioni e 700 mila sterline: da un'annata all'altra c'è stato così un aumento dell'11,9%. I nuovi campioni della manifestazione, sia nel singolare maschile che in quello femminile, si porteranno a casa ben 2,7 milioni di sterline (equivalenti a 3,45 milioni di dollari).

Come riportato da Eurosport, il prize money dell'appuntamento inglese è raddoppiato a distanza di 10 anni: solo nel 2014 era di 25 milioni. Incrementi non di poco conto anche per i doppi rispetto allo scorso anno (11,9%), così come per le qualificazioni (14.9%).

Chi uscirà dal primo turno del main draw guadagnerà un assegno da 60 mila sterline (5 mila in più). Una delle novità più significative riguarda quello che riusciranno a ottenere i giocatori che si spingeranno fino alle semifinali o alla finale: la differenza, rispetto al 2023, è rispettivamente del 19,2% e del 19,1%.

"Sono particolarmente lieta che siamo stati in grado di aumentare i montepremi anche per il torneo in carrozzina, quadruplicati a un milione di sterline per la prima volta. L'interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande, con una richiesta senza precedenti di biglietti" ha annunciato Deborah Jevans, presidente dell'Aeltc.