Wimbledon - Day 6: Alcaraz sul centrale, sarà battaglia tra Berrettini e Zverev

Holger Rune è stato nuovamente inserito nell'ordine delle partite sul campo 3 (ormai abbonato): questa volta giocherà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 31 del tabellone. Ecco l'order of play completo del day 6 a Wimbledon.

Sul campo 2, non prima delle 2, Stefanos Tsitsipas tornerà in campo dopo le maratone con Dominic Thiem e il campione britannico Andy Murray, che si è arreso sul centrale al quinto set.

Poi toccherà alla bielorussa Aryna Sabalenka disputare il suo incontro con la russa Anna Blinkova. Per concludere il programma, spazio a una grande battaglia: Sascha Zverev contro Matteo Berrettini, una super sfida tra due giocatori che hanno/stanno ritrovando la condizione fisica ottimale.

A seguire due gare femminili: la tunisina Ons Jabeur affronterà la ritrovata canadese Bianca Andreescu e la campionessa in carica Elena Rybakina se la vedrà con l'inglese Katie Boulter. Sul campo 1 invece sarà Daniil Medvedev , numero 3 del seeding, ad aprire le danze con l'ungherese Marton Fucsovics, che tenterà l'impresa di superare il russo (meno a suo agio su questa superficie).

Nel tabellone maschile, per quanto riguarda la parte alta, è l'ora del terzo turno. Dopo i primi giorni di grande difficoltà per colpa della pioggia, Wimbledon ha risolto quasi tutti i problemi di programmazione e ora procede spedita con il calendario delle sfide previsto.

(Provided by Tennis World Italia)



