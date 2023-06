Wimbledon, torna di moda il doppio tra le stelle: due top ten al via

Tra poco più di una settimana prenderà il via Wimbledon, terzo slam della stagione, dopo l’Australian Open e il Roland Garros . Il torneo più antico al mondo, con sede all’ All England Tennis Club, è indubbiamente uno degli eventi più affascinanti, se non il più affascinante, in programma nel fittissimo calendario dei tennisti.

Questo week end si concluderanno tutti i tornei di ‘preparazione’ all’importantissimo evento inglese. Da Halle al Queen’s, e precedentemente Stoccarda e Hertogenbosch, sono serviti per far prendere confidenza con l’erba, superficie sulla quale si gioca un tennis diametralmente opposto al cemento e la terra battuta, e che ogni anno riserva tantissime sorprese, con la caduta di tanti big e l’ascesa di nomi meno altisonanti.

Tante stelle giocheranno il doppio di Wimbledon

Se il singolare, per ovvie ragioni di guadagni, visibilità e dosaggio di energie, è una pratica assai più diffusa dai giocatori più importanti nel corso della stagione, negli slam il doppio vede spesso la presenza di tanti top, che decidono di misurarsi nelle due settimane in entrambe le discipline, approfittando del giorno di riposo che viene concesso loro tra un incontro ed un altro.

E’ il caso di questa edizione che vedrà la presenza di diverse stelle, con alcune sorprese di rilievo. Due top ten hanno infatti deciso di iscriversi in doppio. Stefanos Tsitsipas, gareggerà di fianco al fratello Petros.

Il greco, il cui nome nelle ultime settimane è più spesso associato per la sua relazione con Paula Badosa, che al campo, proverà a dare una sterzata ad un periodo, che tennisticamente parlando, non gli sta dando grandi soddisfazioni.

Casper Ruud invece proverà a digerire meglio il passaggio sull’erba, superficie sulla quale ha dichiaratamente ammesso di non amare giocare, facendo coppia con William Blumberg. Inoltre, Nick Kyrgios gareggerà al fianco di Thanasi Kokkinakis, qualora riuscisse a recuperare dai suoi problemi fisici, mentre Alejandro Davidovich Fokina ha sorpreso firmando in coppia con Adrian Mannarino. Photo Credit: getty images