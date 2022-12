Andrey Rublev attacca ancora Wimbledon: le dure parole del tennista russo

Gli organizzatori di Wimbledon hanno ricevuto diverse critiche per la scelta presa in occasione 135ª edizione dei Championships lo scorso giugno. L’esclusione dei tennisti russi e bielorussi non è stato accolta di buon grado dalla maggior parte degli addetti ai lavori e degli appassionati di tennis.

L’ATP e la WTA si sono subito schierate contro la decisione di Wimbledon e hanno inflitto una salata multa sia al torneo che alla Lawn Tennis Association.

Rublev contro Wimbledon: "Sono interessati solo alla politica"

Andrey Rublev, che si è esposto in più di un’occasione contro la guerra in Ucraina, ha parlato proprio della triste vicenda in un’intervista rilasciata a Clay.

"Abbiamo avuto un incontro con i direttori dei tornei del Grande Slam e con l'ATP. È positivo il fatto che l'ATP sia aperto ad aiutare tutti. Siamo stati molto sinceri, abbiamo proposto loro molte opzioni per aiutare le persone" , ha spiegato il tennista russo.

"Perché, se ci squalificano per il secondo anno consecutivo, non vedremo cambiamenti e sarà peggio per il tennis. La situazione non aiuta. Stiamo offrendo aiuto in ogni direzione possibile. Vogliamo dimostrare che il tennis può essere più grande della politica.

Abbiamo presentato diverse possibilità, ma non sono interessati. Non vogliono davvero aiutare. Il governo inglese probabilmente ha dimostrato che per loro tutto riguarda la politica. Stanno dimostrando che la politica è più importante della pace.

Possiamo inviare un messaggio forte, almeno per una volta, per dimostrare che lo sport possa essere seperato dalla questioni politiche. Potrebbe essere un buon inizio. So che è difficile, perché useranno sempre lo sport per manipolare la politica.

Incontro con i leader politici russi? È difficile, perchè non faccio parte di quel mondo. Queste persone non parleranno mai direttamente con me. Ci sono tante cose che non sappiamo e che solo loro sanno. Ma la cosa più importante è che le persone normali non devono soffrire, non possono pagare per gli errori dei loro leader. Le persone normali devono godersi la vita, non affrontare questa orribile situazione" . Photo Credit: Getty Images