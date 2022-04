Anche Alexander Zverev contro Wimbledon: "Non ha senso"

La decisione presa dagli organizzatori di Wimbledon, che hanno bandito i tennisti russi e bielorussi dal terzo Slam dell’anno, non è stata accolta di buon grado da un cospicuo numero di giocatori. Novak Djokovic ha subito preso posizione contro la scelta dei Championships e, dopo la vittoria ottenuta ai quarti di finale dell’evento ATP 250 di Belgrado, ha espresso senza giri di parole la sua opinione.

“Sarò sempre il primo a condannare la guerra” , ha spiegato il campione serbo in conferenza stampa. “Da figlio della guerra, conosco le conseguenze sulle persone che porta un evento del genere. In Serbia sappiamo tutti cos’è successo nel 1999 e il numero di civili che hanno sofferto con tutte le guerre che ci sono state nei Balcani nella storia recente.

Detto questo, non posso sostenere la decisione presa da Wimbledon, penso che sia pazzesco. Gli atleti non sono responsabili di questa guerra. Quando la politica interferisce nello sport, le cose non vanno mai bene di solito” .

Zverev contro Wimbledon: "Non ha senso"

Anche Alexander Zverev, che sarà impegnato al torneo ATP 250 di Monaco di Baviera la prossima settimana, ha condiviso lo stesso pensiero di Djokovic. “La decisione presa dagli organizzatori di Wimbledon mostra come gli organi di governo del tennis non siano allineati” , ha dichiarato il tedesco.

“Giochiamo tutto l’anno nel Tour ATP seguendo una regola precisa: i tennisti russi e bielorussi possono giocare sotto bandiera neutrale. Wimbledon, invece, fa quello che vuole. Ad un certo punto, anche il ranking mondiale non avrà più senso.

Se un top player non può partecipare a un torneo del Grande Slam, non ha più senso avere una classifica” . L’unica scelta giusta, almeno secondo Zverev, riguarda l’esclusione della Russia e della Bielorussia dalla Coppa Davis e dalla Billie Jean King Cup. “In quel caso penso sia una decisione corretta. Queste sono vere sanzioni contro la Russia” .