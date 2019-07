Simona Halep: "Ho giocato la migliore partita della mia vita"

Sabato 13 luglio 2019 resterà un giorno indimenticabile per Simona Halep. Con un netto 6-2 6-2 maturato in appena 55 minuti, la rumena ha infatti sconfitto Serena Williams nella finale di Wimbledon, conquistando così il suo secondo titolo Slam.

“Quando ho iniziato il torneo, ho detto ai dirigenti del club che avevo sempre sognato di diventarne membro” ha rivelato Simona in conferenza stampa. “Onestamente non avrei mai pensato di poter vincere qui, contro tutte quelle giganti su questa superficie”.

Dall’altra parte della rete c’era una leggenda vivente, e Halep ne era ben consapevole. “Ho cercato di concentrarmi su me stessa, senza pensare a chi c’era dall'altra parte della rete” ha infatti sottolineato l’ex numero 1 del mondo.

“Lei è una grande fonte d'ispirazione per tutti gli amanti del tennis, e fortunatamente oggi sono riuscita a giocare una partita perfetta. Sapevo che non potevo trattenere i colpi e che avrei dovuto mantenere alta l’intensità”.

Perfetto sembra davvero l’aggettivo giusto per descrivere un match in cui la rumena ha commesso appena tre errori non forzati. “Sapevo di dover essere aggressiva, dare il 100% su ogni palla e non lasciarle alcuna possibilità di prendere ritmo” ha aggiunto Simona, che poi ha speso parole di elogio verso il suo team e verso il suo storico ex coach, Darren Cahill: “Sono circondata da persone molto brave e motivanti.

Darren è stato molto importante: non solo mi ha permesso di giocare meglio a tennis, ma mi ha anche insegnato a essere una persona migliore. La sua presenza mi ha consentito di credere di più in me stessa”.

Rispetto ad altre finali perse in passato, oggi Halep è stata solidissima e non ha mai tremato. “Aver perso finali in passato mi ha aiutato a capire come gestire le emozioni in momenti di tensione come questi” ha rimarcato Simona.

“Ho cercato di concentrarmi sul fatto che stavo giocando una partita di tennis, e niente di più. La verità è che ho giocato la migliore partita della mia vita, e non è un caso. Penso di trovarmi al livello più alto che abbia mai raggiunto, ma credo anche che ci siano ancora cose che posso migliorare e ho l'ambizione e la voglia di farlo”.