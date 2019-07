Wimbledon - Halep spazza via Azarenka, miracolo Gauff

Il match di cartello della quinta giornata di Wimbledon si è purtroppo trasformato in un’enorme delusione. 66 minuti orribili hanno infatti condannato Victoria Azarenka a subire un nettissimo 6-3 6-1 da Simona Halep, che probabilmente non si aspettava nemmeno lei un assolo del genere sul Centre Court.

La tennista bielorussa, che aveva espresso un ottimo tennis nei round precedenti, ha commesso la bellezza di 33 errori gratuiti perdendo undici degli ultimi dodici game dopo una buona partenza che l’aveva proiettata sul 3-1.

La tremenda frustrazione è costata a Vika anche un ‘warning’ per ‘racket abuse’ alla fine del primo set. “Non so davvero cosa sia successo, non sono mai riuscita a trovare il giusto ritmo.

Ho sbagliato tantissimi colpi facili e non puoi regalare troppo contro le migliori. Sono molto delusa di aver giocato così male sul Centrale” – ha ammesso una sconsolata Azarenka. Halep non ha nemmeno avuto bisogno di spremersi troppo limitandosi ad attendere gli errori della rivale, incappata nella più classica delle giornate no.

Il comodissimo successo odierno permette all’ex numero 1 del mondo di ricaricare le pile dopo la dispendiosa battaglia con la connazionale Mihaela Buzarnescu al secondo round. “Sono molto soddisfatta, penso che sia stata la mia miglior partita quest’anno.

Ho giocato davvero bene, mi sentivo in fiducia, sono stata aggressiva per tutto il match. Ero pronta, sapevo come avrebbe giocato e mi aspettavo che avrebbe colpito molto forte. Mi dà molta carica aver battuto una giocatrice del calibro di Vika” – ha dichiarato una raggiante Halep, che agli ottavi affronterà la predestinata Cori Gauff.

La 15enne americana, che non smette di far parlare di sé in questa edizione dei Championships, ha annullato due match point alla slovena Polona Hercog completando una sensazionale rimonta da 6-3 5-2 sotto. Davvero emozionante il terzo parziale, che ha visto ‘Coco’ farsi riprendere un break ad un passo dal traguardo, ma le stigmate della campionessa sono evidenti a tutti quanti.

Il 3-6 7-6(7) 7-5 conclusivo le vale l’approdo alla seconda settimana nel tempio del tennis. Avanza a stento Karolina Pliskova, che raggiunge il quarto turno per il secondo anno consecutivo. La ceca ha dovuto sudare per battere Su-Wei Hsieh grazie allo score di 6-3 2-6 6-4 in un’ora e 48 minuti di battaglia.

“Lei è una giocatrice davvero insidiosa. Non è facile preparare il match perché non sai mai che tattica adotterà. Devi essere pronta a tutto” – ha spiegato la numero 3 del seeding.

La 27enne di Louny proverà a centrare finalmente i quarti in un torneo che le è sempre stato indigesto. Per riuscirci dovrà superare la connazionale e omonima Karolina Muchova, giustiziera a sorpresa di Anett Kontaveit con il risultato di 7-6(7) 6-3.

Prosegue la stagione deludente di Caroline Wozniacki, eliminata dalla cinese Shuai Zhang in un match a dir poco a senso unico. La danese non è mai entrata in partita cedendo per ben sei volte il servizio e sciupando un break di vantaggio nel secondo set.

La numero 50 WTA non partirà di certo battuta lunedì contro Dayana Yastremska. Nell’incontro più emozionante della giornata odierna, Elina Svitolina ha piegato una stoica Maria Sakkari chiudendo 6-3 6-7(1) 6-2 nonostante due match point gettati alle ortiche nella seconda frazione.

Ad attenderla c’è ora la croata Petra Martic. Clicca qui per tutti i risultati di giornata