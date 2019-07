Wimbledon - Doppietta Italia, Fognini e Berrettini al terzo turno

Non esistono match facili. E non esistono vittorie scontate. La doppietta azzurra nel Day 4 sui prati dei Championships sta lì a testimoniarlo. Matteo Berrettini mette fine all'incredibile carriera di Marco Baghdatis, con qualche problematica solamente nel secondo set, mentre Fabio Fognini da bravo maratoneta si affida al quinto set anche contro Marton Fucsovics. In attesa di Thomas Fabbiano, già al terzo turno, le buone notizie per il tennis italiano non finiscono più.

Fognini, che si affaccia sul No. 3 Court con un piano tattico ben definitio, macchia principalmnete con una manciata di errori non forzati nel secondo turno di battuta il primo set. Fucsovics, giocatore muiscolare ed estremamente ordinato, pur senza consolidare il break in avvio riesce a recuperare un mini-break di svantaggio nel jeu decisif e a chiudere alla terza opportunità utile. L'azzurro non perde però lucidità nelle scelte e nemmeno centimetri negli scambi prolungati. Con una massiccia percentuale di punti con la seconda palla, e un laborioso break che azzanna in avvio di secondo set, trova poi il modo per difendersi fino alla fine e per pareggiare i conti. Nel mezzo, Fucsovics rischia di scivolare nel cuore del terzo set e accarezza il 2-1 ai piedi del tie break, L'azzurro, però, nel momento del bisogno costruisce con un super-recupero in avanzamento e con uno splendido rovescio lungolinea il vantaggio per sigillare il punteggio 7-3.

Il quarto set, che approccia in maniera negativa, è semplicemente di passaggio nei piani di Fognini. Di fatto l'azzurro fa in tempo a smuovere lo 0 dalla casella dei game e a garantirsi la possibilità di servire per primo nel quinto. Non è però sufficiente un vantaggio di 3-0 per chiudere la partita. Fognini ha bisogno dell'ottavo gioco per spezzare definitivamente gli equilibri, per sigillare sul 6-7(8) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3 il sucesso e per raggiungere quanto meno il terzo turno ai Championships per la quarta volta in carriera. Questa volta, però, con qualche spiraglio in più nel tabellone e Tennys Sandgren nel mirino.

Berrettini ha il compito, in un match che inaugura con un mega-parziale di 3-0, di muovere l'avversario e di limitare gli errori con il dritto. L'azzurro, comunque, vince l'86% dei punti con la prima palla, giganteggia da fondocampo e rischia qualcosa solo sul 5-5. Quando non sfrutta in risposta due doppi errori dell'avversario e si lascia trascinare al tie break. Risolvere la pratica, e sigillare poi il successo sul 6-1 7-6(3) 6-3, è praticamente una formalità. La prima volta al terzo turno a Wimbledon sarà con Diego Schwartzman. Tutt'altro che gigante sull'erba.

Berrettini lascia infine il palcoscenico al finalista degli Australian Open 2007, ed ex numero 8 del mondo, che con un dolcissimo pianto saluta il tennis giocato tra gli applausi del pubblico del No. 2 Court.

