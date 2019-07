Wimbledon - Vince Serena Williams, ma Gatto-Monticone esce a testa alta

Esce a testa altissima Giulia Gatto-Monticone dal palcoscenico più illustre nel mondo del tennis: sul Centrale di Wimbledon, la tennista torinese tiene testa per un set a Serena Williams, che questo torneo lo ha vinto sette volte e che si presenta quest’anno ai Championships a caccia di riscatto dopo la finale persa dodici mesi fa per mano di Angelique Kerber.

La statunitense passa per 6-2 7-5 e allunga così a 19 la striscia di vittorie nei primi turni di Wimbledon, dove non ha mai perso. Come lei stessa ha inoltre confermato nella breve intervista post-partita, il ginocchio sinistro, che l’aveva costretta al ritiro a Roma, sta bene, anche se nel secondo set Serena ha dimostrato di essere ancora lontano dalla migliore condizione.

Da applausi, comunque, la prestazione di Giulia, all’esordio assoluto a Wimbledon a 31 anni: con un secondo set di altissimo livello, l’azzurra è riuscita a recuperare un break di svantaggio e a lottare alla pari fino al 6-5, quando ha anche avuto a disposizione due palle per il tie-break.

Con un punto spettacolare vinto a rete, Serena è invece riuscita a ottenere in chiusura il break decisivo, che le ha consegnato il passaggio al secondo turno, dove attende ora una tra Juvan e Kristyna Pliskova. Con il ko di Giulia, che fa seguito a quello di Camila Giorgi, l'Italia si presenta al secondo turno di Wimbledon senza alcuna rappresentante nel tabellone femminile.

Esordio tranquillo per la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che centra contro la cinese Saisai Zheng la 13ma vittoria consecutiva. Il comodo 6-4 6-2 finale, maturato in appena 78 minuti di partita, consegna all’australiana il 38mo successo su 43 partite disputate in un 2019 fin qui da incorniciare.

E pensare che solo una volta nelle tre precedenti apparizioni ai Championships Ashleigh era riuscita a superare il primo turno, lo scorso anno, quando la sua avventura si è poi arrestata alle soglie della seconda settimana contro Kasatkina.

Sulla sua strada c’è però ora una giocatrice che su erba può essere molto pericolosa: si tratta di Alison Van Uytvanck, che quest’oggi ha battuto in tre set l’ex campionessa Slam Svetlana Kuznetsova e che un anno fa, proprio qui all’All England Club, estrometteva la allora campionessa in carica Garbine Muguruza, prima di arrendersi agli ottavi proprio contro Kasatkina.

I fasti di quel trionfo a Wimbledon di due anni fa sembrano invece un lontano ricordo per una Muguruza sempre più in crisi di identità. Dopo essere scivolata in 27ma posizione nel ranking, gradino per lei più basso dal 2014, la spagnola ne ha combinata un’altra quest’oggi, cedendo di schianto con un duplice 6-4 alla qualificata Beatriz Haddad Maia.

Vero è che le sei precedenti apparizioni ai Championships di Muguruza erano state a dir poco “estreme”: quattro di esse si erano infatti concluse entro i primi due turni, compresa l’ultima, mentre in due occasioni la spagnola era arrivata fino in fondo, perdendo in finale nel 2015 e vincendo nel 2017: sta di fatto che oggi è arrivata per lei un’altra batosta, che rischia di essere davvero difficile da digerire e che solo in parte può essere giustificata da quel problema alla gamba sinistra che l’aveva costretta al forfait a Birmingham.

Colpaccio invece per la Haddad Maia, che da numero 121 del mondo firma la vittoria più importante della sua carriera, lei che l’anno scorso ha dovuto lottare a lungo con problemi alla schiena. Tutto facile invece per la campionessa in carica Angelique Kerber, che supera con un brillante 6-4 6-3 l’esame contro la connazionale Tatjana Maria.

Non certo una qualunque, visto che l’anno scorso qui ai Championships Maria eliminava all’esordio Elina Svitolina (anche lei curiosamente, come Kerber quest'anno, numero 5 del seeding) e visto che l'unico titolo WTA della tedesca è arrivato sull’erba di Maiorca, nel 2018.

Kerber si giocherà adesso un posto al terzo turno contro la lucky loser Lauren Davis, impostasi in due set sulla Kozlova. Succede di tutto nel match di Maria Sharapova. La russa, tornata in campo a Maiorca il mese scorso, chiude sul 6-4 il primo set contro Pauline Parmentier e poi vola sul 5-2 nel secondo, sembrando perfettamente in controllo del match.

Sul più bello, però, la luce di spegne per la siberiana, che subisce un parziale di quattro giochi consecutivi e consegna alla francese l’opportunità di servire per il set. Con un colpo di coda, Masha annulla due set point e ottiene il contro-break, ma al tie-break si consegna con un 7-4 senza storia.

Il terzo set è un monologo di Parmentier, che si invola sul 5-0 prima che Sharapova alzi bandiera bianca, causa un infortunio al braccio sinistro. Altra grossa delusione dunque per la qui campionessa 2004, che non vince un match ai Championships addirittura dal 2015, anno in cui raggiunse la semifinale.

Come dodici mesi fa, la russa saluta dunque il torneo al primo turno, contro una Parmentier che non riusciva a vincere un match a Wimbledon dal 2011.È vincente il ritorno sui campi di Petra Kvitova. Costretta a saltare Roland Garros e tornei preparatori a Wimbledon a causa di un problema all’avambraccio, la ceca torna nello Slam che le ha regalato due trionfi in carriera e lo fa nel migliore dei modi, liquidando sul 6-4 6-2 Ons Jabeur, tennista molto pericolosa su erba (come testimonia la semifinale raggiunta a Eastbourne una settimana fa).

Petra, che riscatta l’eliminazione subita al primo turno dodici mesi fa, sfiderà ora al secondo turno Kiki Mladenovic, che ha superato in tre set Varvara Diatchenko. Tra gli altri match di giornata, esordio convincente per la semifinalista 2017 Johanna Konta, che si presenta nuovamente ai Championships con il pieno di fiducia, grazie al sorprendente rendimento ostentato nella stagione su terra.

La beniamina di casa batte per la seconda volta in un mese Ana Bogdan, intascando con merito il 7-5 6-2 e assicurandosi così l’approdo al secondo turno, dove sfiderà Siniakova. Avanza senza fatica anche la finalista di Maiorca Belinda Bencic, giustiziera per 6-2 6-3 di una Pavlyuchenkova ancora in convalescenza dopo l’infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretta a saltare tutta la preparazione nei tornei su erba.

Per la russa si tratta della terza sconfitta di fila al primo turno dei Championships, dove fece quarti nel 2016; Belinda se la vedrà invece adesso con la sempre insidiosa Kaia Kanepi. Bene infine anche Sloane Stephens, che ha regolato per 6-2 6-4 Timea Bacsinszky, che qui raggiunse i quarti di finale nel 2015.

