Esibizioni prima di WImbledon: perdono Fognini, Djokovic e Nadal

Mancano pochi giorni prima del grande evento. Prima dell'evento. Tutti i migliori al mondo, o quasi, stanno giocando tornei di esibizioni, per saggiare le proprie condizioni senza rischiar troppo. Se è vero che non portano punti e sono indolori, i risultati di questi giorni presentano ben più di una sorpresa.

Male, molto male per il nostro Fabio Fognini. Impegnato nel Buckinghamshire, nel torneo "The Booodles", due sconfitte su due. Nella prima giornata contro Denis Shapovalov (63 63) e il giorno successivo contro Diego Schwartzman (62 61).

Fognini che non ha partecipato ad alcun torneo di preparazione su erba e che, da par suo, dichiara che "non ho aspettative per Wimbledon. Sto cercando di prepararmi nel miglior modo possibile": Se Fognini non ride, Novak Djokovic di sicuro ha poco da gioire.

Dopo l'esordio facile nella prima giornata contro Cristian Garin ( 62 64), il serbo nella seconda ha rimediato una meritata sconfitta contro Denis Shapovalvo, mattatore del torneo. Spostandoci a Hurlingham, sempre a ovest di Londra, dove sono di scena campioni quali Rafael Nadal, Marin Cilic, Key Nishikori, Kevin Anderson e Auger Aliassime, il risultato eclattante è la sconfitta di Rafael Nadal contro Marin Cilic.

Un doppio 63 senza storia, che ha mostrato uno spagnolo ancora in palese ritardo di condizione riguardo l'agognata erba. Vittorie anche di Anderson su Aliassime ( 75 759 e dell'indomito Key Nishikori su Lucas Pouille ( 76 76).