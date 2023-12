United Cup 2024: sarà Renzo Furlan, coach di Jasmine Paolini, a guidare l'Italia

© Matt McNulty/Getty Images

Sarà Renzo Furlan a guidare l'Italia nella United Cup, manifestazione a squadre che si gioca dal 29 dicembre al 7 gennaio a Sydney e Perth. Si tratta del primo evento in calendario nella stagione 2024 con l'Italia che vede come atleti di punta presenti Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.

La scelta di Furlan è anche legata al fatto che l'ex tennista veneto è proprio il coach di Paolini. Il girone dell'Italia sarà in campo a Sydney. Renzo Furlan, migliore classifica in carriera quella di numero 19 Atp, guiderà l'Italia in questa manifestazione a squadre con un format che prevede una partita di singolare maschile, una partita di singolare femminile e un doppio misto.

L'Italia l'anno scorso raggiunse la finale in questo evento. Finale persa contro gli Stati Uniti: c'era in squadra Matteo Berrettini e a guidare gli azzurri dalla panchina c'era il suo coach di quel periodo Vincenzo Santopadre.

Il girone dell'Italia di Renzo Furlan comprende Francia e Germania

La manifestazione è strutturata in una prima fase a gironi, si giocano poi a eliminazione diretta i quarti di finale nelle giornate del 4 e 5 gennaio, semifinali sabato 6 gennaio e finale domenica 7 gennaio.

L'Italia si trova nel gruppo D che vede presenti anche Francia e Germania. La formazione azzurra ha tra i convocati Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Le scelte per il singolare di Furlan dovrebbero ricadere su Sonego e Paolini.

L'Italia farà il suo esordio sabato 30 dicembre dalle ore 7.30 italiane con la sfida contro la Germania. I singolari dovrebbero essere Paolini-Kerber e Sonego-Alexander Zverev. In caso di parità deciderà il doppio misto.

Italia poi di nuovo in campo nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio da mezzanotte e mezza ora italiana con la sfida alla Francia. In questo caso dovrebbero esserci Garcia-Paolini e Sonego-Mannarino. Per accedere ai quarti occorre vincere il girone o essere tra le due migliori seconde.