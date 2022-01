Arrestato lo stalker di Emma Raducanu. Si era introdotto tre volte in casa

La polizia, ha arrestato lo stalker della campionessa inglese che si era introdotto per ben tre volte nella sua proprietà dove vive insieme ai suoi genitori. Come riportato dal Daily Mail, si tratta di un 35enne londinese sposato e disoccupato di nome Amrit Magar il quale era ossessionato da lei.

Questa persona, che si era completamente invaghito della campionessa in carica agli Us Open del 2021, era riuscito a risalire all’indirizzo di casa chiedendo in giro. In tre occasioni l'uomo si è intrufolato nella dimora della Raducanu: la prima volta per inviargli alcuni biglietti che parlavano dell'amore, la seconda volta facendo recapitare una mappa disegnata da lui che illustrava le 23 miglia che aveva percorso da Edgware, a nord di Londra, nella speranza di incontrarla.

Ma non è finita qui: successivamente si era introdotto nella sua proprietà per poter abbellire l’albero del giardino di casa con alcune decorazioni natalizie.

Fondamentale la telecamera di sorveglianza per arrestarlo

Lo stalker è stato poi ripreso dalla telecamera di sorveglianza ubicata all’esterno dell’abitazione della Raducanu che si è rivelato fondamentale per poterlo identificare.

Nel video, infatti, si vedeva l’uomo rubare una scarpa, che probabilmente pensava fosse della tennista ed invece era del padre. Grazie a queste riprese, il papà Ian ha potuto riconoscerlo e successivamente ha deciso di seguirlo con l’auto mentre telefonava alla polizia per informare dell’accaduto.



Subito dopo c’è stato l’immediato arresto da parte della polizia londinese con tanto di confessione dell'uomo che ha dichiarato di aver rubato la scarpa per avere un souvenir di Emma Raducanu.

La persona in questione è stata poi ritenuta colpevole dalla Corte di Bromley e tra un mese verrà emessa la sentenza nei suoi riguardi. Nel frattempo, però, è stato rilasciato su cauzione. Il giudice distrettuale Sushil Kumar ha detto: "La sua incapacità di speigare la sua azione, non pensava che si trattasse di molestie ed incapace di credere che le abbia fatto del male" In una dichiarazione letta ieri alla corte, la Raducanu si è detta preoccupata di camminare da sola per strada e di non sentirsi più sicura nella sua abitazione decidendo quindi di trasferirsi in un nuova casa affinché non riaccada tutto questo.

Sicuramente una brutta vicenda per la numero 18 al mondo reduce dall’eliminazione al secondo turno agli Australian Open in tre set per mano di Danka Kovinic