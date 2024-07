Entry list Us Open - Swiatek guida, Paolini può ancora sognare: 5 italiane al via

È stata diffusa l'entry list completa dell'ultimo torneo Slam della stagione, gli Us Open. La competizione di Flushing Meadows, specialmente nel circuito femminile, ha regalato non poche sorprese negli ultimi anni. La numero uno polacca Iga Swiatek guiderà naturalmente il tabellone principale e avrà, tra le principali rivali per la lotta al titolo, la campionessa in carica Coco Gauff (seconda principale testa di serie).

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina non saranno naturalmente da sottovalutare, specialmente in una manifestazione che si svolge sul cemento. L'Italia è già certa di avere 5 protagoniste ai nastri di partenza: Jasmine Paolini può continuare a sognare dopo le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon, senza dimenticare la vittoria nel Wta 1000 di Dubai.

Presenti anche Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Sara Errani.

Ecco l'entry list completa