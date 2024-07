Entry list Us Open - Sinner numero uno. Nadal iscritto, Djokovic per il riscatto

Mentre i principali Big si preparano per l'appuntamento delle Olimpiadi di Parigi, è stata pubblicata l'entry list ufficiale degli Us Open, l'ultimo Slam di un'intensa stagione 2024. La novità più rilevante è l'attuale iscrizione di Rafael Nadal, che risulta presente grazie al ranking protetto.

Lo spagnolo non mollerà dopo le Olimpiadi e sarà effettivamente al via della manifestazione a Flushing Meadows? Un interrogativo che troverà una risposta nelle prossime settimane. Jannik Sinner guida, per il momento, la lista con il suo numero uno.

A seguire Novak Djokovic, a secco di titoli nei primi sei mesi e mezzo dell'anno: gli Stati Uniti potrebbero rappresentare un'ottima occasione per riscattarsi. Il serbo sarà anche il campione in carica per il successo ottenuto lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev.

Uno dei giocatori da battere sarà sicuramente Carlos Alcaraz, vincitore al Roland Garros e a Wimbledon.

Ecco l'entry list completa