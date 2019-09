Us Open - Serena Williams spedita ai quarti, fuori Ashleigh Barty

Prosegue senza intoppi la caccia di Serena Williams al record di 24 Slam di Margaret Court. L’americana supera 6-3 6-4 Petra Martic e si regala così la 99ma vittoria e il 16mo quarto di finale in 19 partecipazioni agli US Open, torneo nel quale si è proclamata campionessa in sei diverse occasioni.

Eppure Serena parte male, subendo il break nel turno di apertura. Graffiato l’immediato contro-break, l’americana fa gara di testa fino all’ottavo game, quando strappa nuovamente il servizio alla croata e si procura così l’opportunità di servire per il set.

Nel game decisivo la Williams torna ad avere problemi al servizio, concedendo due palle del contro-break, ma le annulla entrambe ed impatta poi sul 6-3 al primo set point con un bel contropiede di rovescio. Nel secondo set si procede sulla scia dei servizi fino al quinto game, quando Serena ottiene il break che la manda 3-2 e servizio.

Proprio in quel game, sul 15-30 l’americana scende a rete e dopo aver colpito al volo ricade male sul piede destro, torcendo in modo innaturale la caviglia. L’episodio, che non le impedisce appunto di conquistare il break, la induce comunque a richiedere un Medical Time Out al cambio di campo, ma non lascia la minima scoria nel corpo e nella mente di Serena, che fa tesoro del prezioso vantaggio e chiude i conti sul 6-4 dopo un'ora e mezzo di partita.

Williams affronterà adesso ai quarti Qiang Wang, che ha eliminato a sorpresa la numero 2 del mondo e campionessa del Roland Garros Ashleigh Barty. Il 6-2 6-4 finale, maturato in un’ora e 20 minuti, condanna la classe ’96 alla seconda sconfitta di fila agli ottavi di finale degli US Open, dopo quella subita per mano di Karolina Pliskova dodici mesi fa.

Dopo un pessimo primo set, l’australiana aumenta i giri del motore nel secondo, pur continuando a mancare nei momenti decisivi: ne è una riprova lampante il drammatico saldo sulle palle break (0/9). Per Wang si tratta invece del primo quarto di finale Slam in carriera, lei che nei due precedenti con Barty, entrambi disputati nel 2018, non era riuscita a racimolare neanche un set.

Primo quarto di finale agli US Open anche per Johanna Konta, che supera in rimonta per 6-7(1) 6-3 7-5 la qui finalista 2016 e numero 3 del seeding Karolina Pliskova. La britannica attende adesso la vincente della sfida tra Keys e Svitolina.



Photo Credit: AP/Sarah Stier Clicca qui per tutti i risultati di giornata