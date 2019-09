Us Open - Osaka è ancora troppo forte per Gauff, ok Andreescu

Tra presente e futuro. Tra chi c'è già, nonostante gli alti e bassi, e chi presumibilmente ci sarà. Allo stato attuale, però, il divario tra Naomi Osaka e Coco Gauff è gigantesco. Con due buoni successi sulle spalle, in un torneo che realisticamente non avrebbe nemmeno dovuto giocare, la quindicenne statunitense fa quel che può e limita i danni solo nella prima frazione recuperando un break di ritardo.

Fatica poi a trovare gli angoli con la prima palla, a costruire un fortino in difesa e a contenere le geometrie dell'avversaria da fondocampo: il 6-3 6-0 è allora una conseguenza logica. Alla fine, comunque, le due rimangono a parlicchiare nei pressi della rete.

Osaka fa dire due parole alla ragazzina – che con la voce spezzata dal pianto ringrazia un po' tutti – e gira poi lo sguardo verso la famiglia Gauff complimentandosi. La numero uno del mondo centra quindi l'obiettivo ottavi di finale e prenota la sfida con Belinda Bencic, avanti senza giocare grazie al ritiro di Anett Kontaveit.

Vittorie in due set anche per Donna Vekic e Julia Goerges, che respingono rispettivamente Yulia Putintseva e Kiki Bertens, adesso ovviamente in rotta di collisione nello secondo spicchio più alto di tabellone. Quando si parla di Bianca Andreescu, anni 19 all'anagrafe, è bene affidare qualche compito ai numeri.

Con la vittoria ai danni di Caroline Wozniacki, complessivamente la trentanovesima in stagione, la stellina canadese raggiunge gli ottavi di finale in uno Slam per la prima volta in carriera e allarga il saldo nei confronti delle Top 20 (adesso di 10-3) con un doppio 6-4 che costruisce mantenendo sempre una certa tranquillità.

Controlla, infatti, la prima frazione con un singolo break e non sfrutta un vantaggio di 3-0 (figlio invece di un doppio break) nella seconda. Nonostante i 34 errori non forzati, e i dubbi con la battuta a disposizione quando ha in mano la partita sul 4-3, riesce comunque a far valere la maggiore qualità e la maggiore profondità dei colpi da fondocampo, ad assestare la spallata decisiva sul 4-4 e a difendere l'ultimo turno di battuta in maniera perfetta.

Manco a dirlo contro una due volte finalista del torneo. La prima vera prova del nove, dopo il clamoroso successo ai danni di Simona Halep, la supera senza apportare grosse modifiche al piano tattico. Taylor Townsend supera infatti Sorana Cirstea con un roccioso 7-5 6-2 e ritocca ovviamente anche il best result in un torneo dello Slam.

A New York ha presumibilmente un valore maggiore. Come una rosa nel deserto, la statunitense spezza gli equilibri ai piedi del tie break nella frazione inaugurale e con il 50% dei punti in risposta ingigantisce (e non di poco) il 47/75 nei pressi della rete.

