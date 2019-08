Us Open - Serena Williams senza problemi, avanti anche Barty e Svitolina

Non si registrano particolari scosse nella parte bassa del tabellone nel Day 5. Serena Williams – negativa per più di un set con Catherine McNally – limita considerevolmente il numero degli errori non forzati e archivia la pratica Karolina Muchova con un secco 6-3 6-2.

La ventitré volte campionessa, dopo una breve fase di studio, spezza infatti gli equilibri con un mega-parziale di 9-0 e sporca il taccuino con la battuta a disposizione (con due doppi falli e due volée in rete) solo quando ha già un enorme vantaggio da custodire: il 6-3 6-2 è allora una conseguenza logica.

Sulla strada verso i quarti di finale c'è la sola Petra Martic – che peraltro non ha mai affrontato – reduce da un buonissimo successo in due set ai danni di Anastasija Sevastova. Vince, e convince, anche Ashleigh Barty.

La numero due del mondo ritrova Maria Sakkari a una manciata di settimane dalla sfida a Cincinnati e con una prestazione estremamente solida – condita da 11 ace e 17 vincenti – sigilla il successo sul 7-5 6-3 e pareggia quanto meno il risultato della passata stagione.

Agli ottavi se la vedrà adesso con Qiang Wang, che quest'anno ha già battuto a Melbourne Park. La talentuosissima Ons Jabeur forza al terzo set Karolina Pliskova (ormai abbonata al terzo set negli Slam) nello stesso spicchio di tabellone rimane viva Johanna Konta.

Elina Svitolina stravince il confronto tecnico, tattico e mentale con Dayana Yastremska e griffa il successo sul 6-2 6-0 in appena 54 minuti di gioco, va invece a Madison Keys il derby con Sofia Kenin. La freschissima campionessa del Western&Southern Open – che mette la testa avanti lasciando appena tre punti con la battuta – annulla anche le sei palle break che mette a disposizione dell’avversaria nel secondo e con un guizzo ai piedi del jeu decisif chiude 6-3 7-5 e porta a nove il numero di vittorie consecutive.

Clicca qui per tutti i risultati di giornata Photo Credit: AP/Sarah Stier