Federer: "Sono stanco di sentire che decido io quando giocare"

È un Roger Federer ovviamente molto soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa dopo il netto 6-2 6-2 6-1 inferto a Daniel Evans al terzo turno degli US Open. Di fronte ai giornalisti, lo svizzero ha innanzitutto parlato del modo in cui ha preparato questa sfida.

“Avevo parlato con il mio team e la tattica era quella di non esagerare all’inizio, di concentrarsi sui turni di servizio e di non forzare più di tanto” ha rivelato il cinque volte campione di Flushing Meadows, che ha poi sottolineato quanto si trovi più a proprio agio a giocare nella sessione diurna: “Sapevo che i miei colpi sarebbero potuti risultare più efficaci, visto che le condizioni di gioco sono più rapide di giorno”.

Lo svizzero però non vuole sentire parlare di presunti favoritismi nella programmazione, di cui secondo alcune voci beneficerebbe negli Slam. “Sono stanco di sentire gente che fa discorsi del tipo ‘Roger chiede, Roger ottiene’: le cose non stanno affatto così” ha puntualizzato Federer.

“La decisione sulla programmazione viene presa dai tornei e dalle televisioni; noi giocatori non abbiamo alcun peso, al massimo esprimiamo le nostre opinioni”. Il numero 3 del mondo ha infine parlato della sua “pupilla” Cori Gauff, che domani affronterà la campionessa in carica Naomi Osaka.

“Osaka partirà favorita domani, ma penso che il fatto di giocare in casa dia comunque a Cori una possibilità di vittoria” ha commentato Federer. “Tutti siamo un po’ sorpresi da ciò che è riuscita a fare a Wimbledon”.



Photo Credit: Getty Images