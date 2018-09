Us Open - Serena Williams si mangia Venus e vola agli ottavi da Kanepi

C’era tanta attesa per il 30mo capitolo della rivalità tra Serena e Venus Williams, e invece il confronto odierno risulta essere il più a senso unico di sempre, a pari merito, in termini di punteggio, con la semifinale di Charleston 2013.

Come in quell’occasione, Serena recita un monologo e chiude con un durissimo 6-1 6-2 in un’ora e dodici minuti di dominio (a Charleston le erano bastati 55 minuti). È la 18ma vittoria della 23 volte campionessa Slam ai danni della sorella, l’11ma su 16 a livello Slam, la quarta su sei agli Us Open e la sesta di fila nei Major.

La sei volte regina di Flushing Meadows approda così agli ottavi di New York per la 16ma volta consecutiva: l’unica occasione in cui Serena ha mancato l’appuntamento con la seconda settimana newyorkese risale addirittura al 1998, anno della sua prima partecipazione qui.

Solo due volte su 16 l’ex numero 1 del mondo si è arresa al quarto turno: nel 2005, proprio contro Venus, e nel 2006 contro l’allora numero 1 Amelie Mauresmo. Difficile commentare una partita così poco equilibrata.

L’unico vero spavento di Serena è dovuto ad un brutto movimento della caviglia destra nel secondo game, che spinge poi la numero 17 del seeding a richiedere un Medical Time Out al cambio di campo.

Scongiurato il rischio distorsione, il resto del match è una vera passeggiata di salute per la minore delle sorelle Williams, e i numeri lo testimoniano inequivocabilmente: l’88% di punti vinti con la prima, a fronte del drammatico 48% di Venus, dà un’idea dello strapotere al servizio di Serena, che piazza anche 10 aces (Venus appena uno) e non concede alcun break in tutta la partita; i 34 vincenti finali, contro i soli 14 della sorella, evidenziano il suo dominio da fondo; e, infine, le 10 palle break procurate, di cui 4 trasformate, sono il segno dell’estremo agio con cui Serena ha affrontato tutti i turni di ribattuta.

Il passivo avrebbe potuto assumere contorni ancor più umilianti per Venus, se si pensa che in due dei tre game incassati la numero 16 del mondo ha dovuto salvare una doppia palla break. Per Serena c’è ora l’insidia Kaia Kanepi, che liquida Peterson con un 6-3 7-6(3) maturato in due ore ed approda così agli ottavi senza ancora aver ceduto un set nel torneo.

La classe ’85, che al primo turno ha estromesso la numero 1 del mondo Simona Halep, è ad un passo dal confermare i quarti di finale dello scorso anno, che peraltro rappresentano il suo miglior risultato agli Us Open (raggiunto anche nel 2010), e negli Slam in generale (ha fatto due volte quarti sia al Roland Garros che a Wimbledon); i precedenti con Serena sono però decisamente favorevoli all’americana, che conduce 4-0 (8-0 nei set) e che agli Us Open ha già sconfitto Kanepi, proprio agli ottavi di finale, con un doppio 6-3 nel 2014, in quello che rappresenta l’ultimo scontro diretto tra le due.

Per questo la Williams parte decisamente favorita, con l’unico dubbio legato alle condizioni della sua caviglia destra. Sempre nel primo quarto di tabellone, la zona rimasta orfana della numero 12 Muguruza diventa terra di conquista per Ashleigh Barty, che batte 6-3 6-4 la qualificata ceca Karolina Muchova, giustiziera della stessa Muguruza al secondo turno.

L’australiana spezza così quella che stava diventando una vera maledizione riguardo ai terzi turni dei Major: prima di oggi, Barty ne aveva infatti persi 4 su 4, di cui 2 quest’anno. Il comodo successo odierno le consente invece di approdare per la prima volta in carriera agli ottavi di uno Slam, dove affronterà un’altra tennista ceca, la finalista 2016 Karolina Pliskova.

La numero 8 del seeding non ha avuto problemi a sbarazzarsi della padrona di casa Sofia Kenin in chiusura di programma, passando sul 6-4 7-6(2) ed approdando così alla seconda settimana, come le è accaduto in sei degli ultimi otto Slam disputati (in particolare, quest’anno, agli Australian Open e a Wimbledon).

Per Pliskova si tratta della 22ma vittoria nelle ultime 24 partite giocate negli Slam contro giocatrici fuori dalla top 50 e del secondo successo su due contro la Kenin, dopo quello maturato due anni fa sempre agli Us Open.

Con Barty sarà però tutta un’altra storia: non a caso la giovane australiana è avanti 2-1 nei precedenti con l’ex numero 1 del mondo, essendosi peraltro aggiudicata il più recente e unico disputato su cemento (quarti di Wuhan 2017).





Clicca qui per visualizzare i risultati degli US Open

↓ VISUALIZZA RISULTATI ↓