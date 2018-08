Us Open - Azarenka si schianta contro il muro-Stephens

Come fosse un pedaggio, una puntuale tassa da pagare, Victoria Azarenka s’infrange per la terza volta nel 2018 sul muro-Sloane Stephens che, dopo lo swing nordamericano tra Indian Wells e Miami, regola la bielorussa anche agli Us Open, dove difende il titolo e dove agli ottavi di finale troverà Elise Mertens.

Azarenka esce dall’Arthur Ashe dopo aver dato tutto ciò che aveva in corpo e forse anche qualcosa in più. In questo momento non basta per distruggere una giocatrice che, se in forma come in questo torneo, è fenomenale.

È come andare a sbattere contro un muro. Deve aver provato questa sensazione Azarenka nel primo set di uno dei due match clou – l’altro è l’affare di famiglia tra le sorellone Williams – nel palinsesto femminile odierno.

Stephens è un muro granitico, Vika deve fare qualcosa di sensazionale per timbrare il vincente, tanto che quando non le riesce, è costretta ad andare fuorigiri. E non capita di rado. All’occorrenza, tuttavia, la campionessa in carica di Flushing Meadows sa anche attaccare e fare male. Dopo essersi salvata nel game d’apertura, l’ex numero uno del mondo scivola nel break sull’1-1 quando si consegna col doppio fallo.

L’unico momento di (relativa) difficoltà per Sloane arriva nel sesto game quando deve salvare una palla break per proseguire la corsa verso la conquista del set. Se dalla parte del rovescio Azarenka riesce a produrre vincenti e creare falle nel sistema difensivo di Stephens, il dritto è un bancomat per l’americana. Quattro errori proprio con questo colpo condannano Vika a un secondo break e, in automatico, al set, chiuso sul 6-3 dopo 37 minuti da Sloane.

Ancora due game, consecutivi, nelle fasi iniziali indirizzano una partita che non è sembrata mai in discussione o, almeno, per un set e mezzo. Sull’1-1 Azarenka si arrampica faticosamente fino alla palla break dove l’ennesima difesa mostruosa di SS fa la differenza e la toglie dai guai. Nel game seguente la bielorussa fallisce la palla del 2-2 e poi si autocondanna al break con tre errori in fila. Spalle al muro e col baratro sotto ai piedi, Vika si affida all’orgoglio: Stephens le regala il controbreak con due doppi falli nello stesso game, e il coraggio della campionessa le consente di salvare 4 palle break (tre dallo 0-40) per completare la rimonta sul 3-3. Il parziale dell’ex numero uno del mondo si allunga addirittura sul 4-3 quando un altro doppio fallo azzoppa Stephens. Piove, si chiude il tetto e, con lui, termina anche il set e la partita di Azarenka. Al rientro dopo pochissimi minuti, SS mette in fila gli ultimi tre game e chiude la questione sul 6-4.

