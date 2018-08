Us Open - Sharapova all'esame Ostapenko, fuori Wozniacki!

Soffre per un set ma chiude in due in meno di due ore Maria Sharapova, che in chiusura di programma supera 6-2 7-5 Sorana Cirstea, graffiando così la seconda vittoria in carriera ai danni della rumena, dopo quella maturata a Pechino 2012.

L’ex campionessa degli Us Open, che al primo turno si era imposta con un analogo 6-2 7-6 su Patty Schnyder, non manca dunque l’appuntamento con il terzo turno, come a New York le succede da 11 partecipazioni consecutive: l’unica volta in cui la siberiana è uscita prima del terzo turno risale infatti al 2003, anno del debutto di Maria a Flushing Meadows.

Primo set in controllo, anche se il 6-2 finale risulta leggermente bugiardo, specie se si pensa che nei primi tre game Sharapova è costretta a fronteggiare ben 6 palle break in due turni di battuta, salvandole tutte, Cirstea una soltanto, che la russa però capitalizza immediatamente.

Salita 3-0, Maria non rischia più niente e piazza anzi nell’ottavo game il break che le consegna il 6-2. Molto più faticoso il secondo set, visto che la russa perde immediatamente il servizio ed è così costretta ad inseguire sin dal game d’apertura.

Cirstea mantiene il vantaggio a fatica, annullando un totale di 5 palle break spalmate nei successivi tre turni di servizio, ma alla fine capitola e concede il contro-break nell’ottavo game. I patemi della russa però non sono finiti: anzichè completare la rimonta, Maria subisce infatti un nuovo break, addirittura a zero, che manda la rumena a servire per il set.

Nel momento del bisogno la pluricampionessa Slam tira fuori gli artigli: realizzato il provvidenziale contro-break senza concedere set point all’avversaria, Sharapova infila un allungo di tre giochi consecutivi e mette in cassaforte set e match con il definitivo 7-5.

Maria è attesa adesso dal durissimo scontro con la numero 10 del mondo Jelena Ostapenko, che ha dovuto soffrire per due ore e venti prima di piegare in rimonta la statunitense Taylor Townsend e di portare così a casa la seconda battaglia in tre giorni, dopo quella sostenuta all’esordio con Andrea Petkovic.

L’ex campionessa del Roland Garros conferma così il suo miglior risultato a New York, ovvero il terzo turno, raggiunto proprio lo scorso anno, quando la lettone si arrese Kasatkina. L’unico precedente con Sharapova risale a pochi mesi fa, ai quarti degli Internazionali d’Italia, con la russa che passò per 7-5 al terzo dopo tre ore e un quarto di battaglia.



Dopo la numero 1, cade anche la numero 2 Caroline Wozniacki.

Un tonfo clamoroso che però fa meno rumore di quello della Halep, malgrado l’ottimo feeling della danese con un torneo che le ha regalato la finale in due edizioni (2009 e 2014). Come accaduto a Wimbledon, il secondo turno è fatale alle ambizioni dell’ex numero 1 del mondo: se a Londra era stata Makarova l’artefice del colpaccio, qui a New York è Lesia Tsurenko, numero 36 del mondo, che a Flushing Meadows raggiunse nel 2016 il suo miglior risultato a livello Slam (gli ottavi di finale), bissato poi al Roland Garros di quest’anno.

Con un netto 6-4 6-2 maturato in un’ora e 40 minuti, l’ucraina vendica l’analogo 6-4 6-3 subito da Wozniacki nell’unico precedente (sempre un terzo turno Slam, quello degli Australian Open 2013), centra la settima vittoria in carriera ai danni di una Top 10 (appena la seconda su sette match nei Major dopo quella conseguita ai danni di Safarova nel 2015 sempre agli Us Open) e soprattutto batte per la prima volta un’avversaria Top 5, contro cui in carriera vantava un drammatico saldo di 0 vittorie e 9 sconfitte.

Due dati su tutti testimoniano lo stato di forma non propriamente eccellente di Wozniacki, che del resto aveva dimostrato di essere lontana dalla migliore condizione sia a Montreal che a Cincinnati, due tornei nei quali era uscita di scena all’esordio.

La danese, solitamente impeccabile da fondo, mette a referto qualcosa come 35 gratuiti (appena 3 in meno dell’avversaria), a fronte di appena 6 vincenti (contro i 20 di Tsurenko). L’altra statistica drammatica è quella relativa alla percentuale di punti vinti con la prima di servizio: un misero 50%.

Se a ciò si aggiunge lo scarso cinismo nei momenti decisivi (solo due palle break capitalizzate su dieci totali), si capisce come Tsurenko abbia potuto realizzare così comodamente la vittoria più illustre della sua carriera.



Tra l’ucraina ed un secondo ottavo di finale newyorkese c’è ora solo Katerina Siniakova, che ha vinto un match lottatissimo contro Ajla Tomljanovic.

Il 6-3 6-7(3) 7-6(4), al termine di una lotta durata quasi tre ore, regala alla ceca il primo terzo turno in carriera a New York, il terzo di fila a livello Slam dopo quelli raggiunti, e persi, al Roland Garros e a Wimbledon.

Si complica maledettamente la vita ma alla fine tira un grosso sospiro di sollievo Angelique Kerber. Chiamata ad un secondo turno sulla carta comodo contro Johanna Larsson, a cui Kerber non aveva concesso un set in nessuno dei tre precedenti, la campionessa 2016 passeggia per un’ora e si porta sul 6-2 5-2 e servizio.

Qui il copione si stravolge improvvisamente, rischiando di definire una trama davvero lugubre per la tedesca. Larsson recupera infatti immediatamente uno dei due break di svantaggio, quindi annulla due match point nel turno successivo ed infine strappa nuovamente il servizio alla numero 4 del mondo, risalendo fino al 5-5.

Ma non è finita qui: Kerber accusa il colpo e comincia a sbagliare da fondo, Larsson sale in cattedra e con un inverosimile allungo di 5 game consecutivi (con tre break di fila), incassa il clamoroso 7-5 e rimanda così le sorti della gara al terzo e decisivo set.

Qui il braccio di ferro si fa serrato: la campionessa di Wimbledon va per due volte avanti di un break, facendosi però sempre recuperare. Il nono game è quello decisivo: Kerber strappa ancora il servizio alla svedese e stavolta fa tesoro del prezioso vantaggio, chiudendo i conti nel gioco successivo per il definitivo 6-4.

Per lei ora l’ostacolo Dominika Cibulkova, che ha superato in tre set la sempre insidiosa Hsieh. I precedenti dicono 7-5 Kerber, ma dal 2014 il parziale è di 7-1 per la tedesca, che quest’anno ha sconfitto la slovacca sia a Sydney che ad Eastbourne, in entrambi i casi in due set.

A livello Slam conduce 2-0 Cibulkova, che si è peraltro aggiudicata la sfida più importante: la finale delle Finals di Singapore del 2016. Nessun problema invece per Petra Kvitova. La ceca, che qui difende i quarti di finale dello scorso anno, impiega meno di due ore per avere ragione di Yafan Wang, incamerando un 7-5 6-3 che le vale la settima vittoria nelle ultime nove partite giocate.

Il vero problema per la due volte campionessa di Wimbledon arriva dal tabellone, che le metterà di fronte al terzo turno Aryna Sabalenka, una delle giocatrici più in forma del circuito: la bielorussa, reduce dal primo titolo in carriera conquistato a New Haven, fa 13/15 ad agosto battendo 6-3 7-6(7) la veterana Vera Zvonareva.

Contro Kvitova sarà un match spettacolare e aperto a qualsiasi pronostico: la classe ’90 ha dalla sua il conforto dell’unico precedente, vinto in tre set a Miami cinque mesi fa. Tutto facile anche per la finalista uscente Madison Keys, che rifila un comodo 6-4 6-1 a Bernarda Pera ed approda così al terzo turno senza ancora aver perso un set nel torneo.

La numero 92 del mondo regge soltanto un set, il primo, restando anche con qualche rimpianto per quelle due palle break mancate nel nono gioco che, se trasformate, l’avrebbero mandata a servire per il parziale. Nel secondo Keys prende il largo ed archivia la pratica con un perentorio 6-1 in meno di un’ora e un quarto di partita.

Complice il rendimento deficitario dell’avversaria in risposta, la testa di serie numero 14 ha ricavato addirittura l’89% di punti con la prima e non ha concesso alcun break in tutta la partita. Keys chiude inoltre con un saldo positivo tra i 21 vincenti (ne aveva scagliati 29 nel match d’esordio con Parmentier) e i 16 gratuiti, mentre è drammatico il bilancio della Pera (9 winners, addirittura 24 unforced).

Ora Madison, che quest’anno ha raggiunto almeno il terzo turno in tutti gli Slam, si giocherà l’approdo alla seconda settimana contro la classe ’93 Aleksandra Krunic, che batte 6-1 6-3 Kirsten Flipkens e conferma così il suo feeling con gli Us Open, l’unico Slam in cui è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale (nel 2014).

Proprio nel corso di quella cavalcata, la serba sconfisse al secondo turno Madison Keys, che si vendicò un anno dopo con un durissimo 6-3 6-0 a Stanford. Quello di dopodomani sarà il terzo confronto tra le due, stavolta valido per un posto agli ottavi.

La vendetta è un piatto che va servito freddo, pare, ma a Caroline Garcia piace servirlo caldo. La numero 6 del mondo, che all’esordio aveva concesso la miseria di 4 game a Johanna Konta, batte in tre set Monica Puig, confezionando così la prima vittoria in carriera contro la portoricana, che l’aveva piegata in tutti e tre i precedenti.

Tra questi, quello freschissimo andato in scena ai quarti di New Haven esattamente una settimana fa. Ora la francese tenterà di superare per la prima volta il terzo turno a New York, unico Slam in cui non è mai riuscita ad approdare alla seconda settimana: proprio il terzo turno le è stato fatale nelle ultime due edizioni.

Ci proverà contro la numero 30 del seeding Carla Suarez Navarro, che con un 6-1 4-6 6-4 ha estromesso un'altra tennista francese, Kiki Mladenovic. Continua a vincere Kiki Bertens.

L’olandese, reduce dal trionfo a Cincinnati, infila l’ottava vittoria consecutiva e la 15ma nelle ultime 17 partite giocate liquidando la qualificata Di Lorenzo con un impietoso 6-2 6-1. L’olandese se la vedrà adesso con la classe ’99 Marketa Vondrousova, che ha eliminato in due set l’ex finalista di Wimbledon Eugenie Bouchard e si è così assicurata l’accesso al terzo turno di un Major per la prima volta in carriera.

Molto bene anche la numero 20 Naomi Osaka, che lascia appena due game alla qualificata Glushko e approda al terzo turno con appena 7 giochi lasciati per strada nelle prime due presenze a New York. Sulla sua strada c’è Aliaksandra Sasnovich, che confeziona la grande sorpresa di giornata eliminando la numero 11 del mondo Daria Kasatkina.







