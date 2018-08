Us Open - Lorenzi e Sonego strepitosi! Avanti Murray e Wawrinka

Straordinaria doppietta azzurra per iniziare gli US Open 2018 nel migliore dei modi. Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi hanno infatti staccato il pass per il secondo round nell’ultimo Slam stagionale, cogliendo un risultato abbastanza insperato a dire il vero se si considera che entrambi non partivano di certo favoriti alla vigilia.

Sul Campo 13, il 36enne senese ha estromesso in rimonta il più quotato britannico Kyle Edmund grazie allo score di 4-6 6-4 7-5 6-1 dopo 3 ore e tredici minuti di battaglia, non lasciandosi minimamente influenzare da una temperatura asfissiante (31° col 53% di umidità) e dai 14 anni di differenza rispetto al suo avversario.

Al contrario, la promessa del tennis britannico ha accusato un brusco calo fisico nella seconda metà di gara, facendosi riprendere un break di vantaggio nel terzo set quando l’inerzia sembrava ormai tutta dalla sua parte.

A nulla è servito l’intervento del fisioterapista prima dell’inizio della quarta frazione, visto che la scarsa mobilità in risposta di Edmund ha permesso al nostro Lorenzi di dilagare senza nemmeno aver bisogno di strafare. Non poteva davvero cominciare meglio la sua avventura a Flushing Meadows, nella speranza di riuscire a bissare gli splendidi ottavi di finale raggiunti nella passata edizione. Prossimo ostacolo l’argentino Guido Pella, giustiziere in tre set della stellina Casper Ruud.

Ancora più emozionante forse l’impresa realizzata da Sonego ai danni del veterano lussemburghese Gilles Muller, al suo ultimo Slam in carriera prima di appendere la racchetta al chiodo al termine del 2018. 7-6(2) 6-7(9) 5-7 7-6(6) 6-2 il rocambolesco punteggio in favore del giovane torinese, capace di mettere in mostra una tenacia non indifferente anche nei momenti più complicati.

Nel quarto parziale Lorenzo si era ritrovato ad un passo dalla sconfitta sul 2-4, ma ha saputo reagire con grandissimo carattere annullando dapprima quattro chance del 5-3, e salvando poi una pericolosissima palla break nel game successivo. Glaciale il rendimento del piemontese nel tiebreak, dove non si è fatto sfuggire le occasioni a propria disposizione.

A quel punto, Muller non ha più opposto alcuna resistenza lasciando strada al rivale quasi allo scoccare delle quattro ore e mezza di gara. Per il lucky loser azzurro, alla seconda vittoria assoluta in un appuntamento dello Slam, si tratta dell’ennesima dimostrazione di possedere tutte le carte in regola per giocarsela anche su questi palcoscenici.

Adesso l’obiettivo è provare a migliorare il risultato degli ultimi Australian Open, quando Sonego si arrese nettamente a Richard Gasquet dopo aver battuto Robin Haase. Stavolta sulla sua strada ci sarà il russo Karen Khachanov, accreditato della 27ma testa di serie, che non ha lasciato scampo oggi ad Albert Ramos-Vinolas.

Non del tutto soddisfacente l’esordio di Andy Murray, la cui ultima apparizione in un Major risaliva addirittura a Wimbledon 2017, complice una forma ancora molto lontana da quella ottimale sotto il profilo atletico e mentale.

Al tennista britannico sono infatti servite ben tre ore e venti per avere la meglio sul modesto James Duckworth, situato al numero 448 del ranking mondiale. Il livello di gioco dell’ex numero uno al mondo si è leggermente innalzato a partire dal secondo set, quel tanto che basta per arginare le velleità dell’australiano e imporsi sullo score di 6-7(5) 6-3 7-5 6-3.

L’impressione è che il giocatore di Dunblane utilizzerà questi US Open al fine di testare la propria condizione, guardando forse già al 2019 dopo aver sfruttato il lavoro nella off-season. Mercoledì si troverà di fronte lo spagnolo Fernando Verdasco, apparso in grande spolvero come testimonia il 6-2 7-5 6-4 rifilato al connazionale Feliciano Lopez.

In apertura di programma sull’Arthur Ashe Stadium, Stan Wawrinka ha fornito un’ulteriore conferma dei progressi effettuati nelle ultime settimane fra Toronto e Cincinnati. Il campione del 2016 ha rifilato un perentorio 6-3 6-2 7-5 ad un orrendo Grigor Dimitrov, alle prese con una preoccupante involuzione durante tutto il 2018.

Il talentuoso bulgaro, eliminato da “Stanimal” già al primo turno di Wimbledon, ha commesso una miriade di errori gratuiti soprattutto col diritto, oltre a sciupare malamente il leggero abbrivio acquisito nelle fasi finali del terzo set.

Segnali molto confortanti quelli provenienti dal fuoriclasse di Losanna, che oltre a rimettere in parità il bilancio dei confronti diretti (4-4) sembra intenzionato a giocare qualche brutto scherzo ai grandi favoriti della vigilia. Il qualificato francese Ugo Humbert non dovrebbe rappresentare un osso troppo duro. Avanzano senza troppi patemi Milos Raonic e John Isner, mentre si segnala l’uscita di scena di Roberto Bautista-Agut per mano della wild card australiana Jason Kubler.

Clicca qui per visualizzare i risultati degli US Open

↓ VISUALIZZA RISULTATI ↓