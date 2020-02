IL TAB RACCOGLIE 528 DOLLARI. MA È SOLO L'INIZIO

TAB Tennis è il principale strumento utilizzato da Tennis World Foundation per la raccolta fondi. L'obiettivo della fondazione è ben noto: utilizzare il tennis come strumento per il cambiamento sociale in alcune zone dell'Africa nera, laddove i bambini sono costretti a vivere in condizioni difficili, in cui la semplice quotidianità è una scommessa. Il programma di Tennis World Foundation offre una serie di servizi: coaching di base, nonché sviluppo di squadra e sostegno individuale per i bambini emarginati e meno fortunati.

TAB Tennis Foundation permette a chiunque di contribuire al progetto: basta installare l'APP dedicata e utilizzarla come home page nel proprio browser. Il tutto in modo semplice, non invasivo e gratuito. In sintesi, ogni volta che si apre una nuova TAB si fornisce un supporto a Tennis World Foundation.

Il progetto è partito da qualche mese, ma è il momento di effettuare il primo report su quanto raccolto e – soprattutto – come è stato utilizzato il denaro raccolto. Nel mese di dicembre, grazie all'uso del Tab sono stati raccolti 528 dollari.

READ MORE LA TANZANIA HA SCOPERTO L'AMORE PER IL TENNIS

Il denaro è stato utilizzato per lanciare un programma di avviamento al tennis presso la scuola elementare di Webergedenk di Stellenbosch, in Sudafrica. Si tratta di una scuola-villaggio, frequentata soprattutto dai figli degli operai agricoli nella regione di Stellenbosch, prevalentemente vinicola. A causa della loro estrazione sociale, i bambini non avrebbero la possibilità di praticare sport in strutture adeguate, e con maestri in grado di indirizzarli.

Il programma di Tennis World Foundation si focalizza sui bambini che frequentano la terza elementare. Presso la scuola Webergedenk abbiamo avuto il privilegio di di allenare 70 bambini. Ma è soltanto l'inizio: nel 2020 sarà istituita la prima squadra tennistica della scuola.

Tennis World Foundation ringrazia di cuore tutti gli appassionati che, con la loro generosità, hanno contribuito alla nascita di questo progetto. Naturalmente l'obiettivo è andare avanti, senza fermarsi. Tra l'altro, utilizzate TAB Tennis Foundation è sempre più divertente, con l'istituzione di premi sotto forma di buoni Amazon per chi apre più TAB. L'invito è semplice: continuate a navigare utilizzando la nostra app, divertendovi, intascando qualche piccolo omaggio e – soprattutto – mettendo la vostra firma per una buona causa.

Alcune statistiche del mese di Gennaio

- numero di Tab aperte: 29.885



Ecco chi sono stati i migliori TABBER:

- Rogal con 3.650 tabs

- Alvaro con 3.202

- Alger con 2.116

Ma gia' con Febbraio i numeri stanno cambiando

- attualmente il numero di Tab e' di 68.007 (e siamo a meta' mese)

- il miglior utente per ora e' Carolyne37 con 11.224 tabs

Abbiamo annche creato alcune competizioni divertenti:

- Supporta la tua squadra di calcio

- Federer - Nadal o Djokovic ?

- Da quale parte del mondo vieni?

Da parte nostra, vi garantiamo aggiornamenti continui e trasparenti sulle nostre attività e iniziative. Contiamo su di voi.