Eugenie Bouchard: “Basta con le richieste di appuntamento!”

Dev’essere molto noiosa e snervante per tutti, in questi giorni, la prospettiva di trascorrere diverse settimane (se non mesi) all’interno della propria abitazione, a causa della pandemia di Coronavirus che sta adesso flagellando l’Europa e l’America.

Lo stesso deve valere anche per l’ex top 5 Eugenie Bouchard, che negli scorsi giorni ha scritto su Twitter: “Non per lamentarmi, ma ho la sensazione che la quarantena sarebbe molto più divertente con un fidanzato”.

Dopo quel messaggio, tuttavia, sembra che la situazione sia rapidamente sfuggita di mano alla tennista canadese, che in seguito ha dovuto twittare: “Il mio agente mi ha appena informato che state inviando il vostro ‘curriculum’ per un appuntamento con me all’indirizzo email scritto in bio.

Vi dovete fermare tutti!”. Oggi numero 328 del mondo in singolare (è stata anche 5° nel 2014, anno in cui raggiunse la finale a Wimbledon), Eugenie ha raggiunto nel 2020 i quarti di finale ad Auckland, dove è stata sconfitta da Amanda Anisimova.

Agli Australian Open non ha superato le qualificazioni (ha perso in due set dalla nostra Martina Trevisan), mentre nel Challenger di Newport Beach ha vinto solo tre game nel match di esordio contro la statunitense Alexa Glatch.