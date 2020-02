La figlia di Mike Tyson sogna di diventare una tennista professionista

Tutti conoscono Mike Tyson, classe 1966, uno dei più forti pugili della storia di questo sport. Ritirato dalle competizioni ormai dal 2005, nel corso della propria vita ‘Iron Mike’ si è sposato tre volte ed ha avuto la bellezza di otto figli.

Milan, in particolare, nata nel 2008, sembra determinata a diventare una campionessa di tennis ed è già attualmente seguita dal francese Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams, all’interno della propria Accademia.

Tuttavia, entrare nel mondo del professionismo non è certo facile e questo Mike lo sa bene: “Spiego sempre a Milan che se vuole fare questo nella vita deve prendere come riferimento campioni come Novak Djokovic e Serena Williams”, ha commentato Tyson, come riportato anche da ‘Il Tennis Italiano’.

“Inoltre, deve avere disciplina in quello che fa. Non puoi lamentarti, devi amare il tuo sport e fare anche ciò che odi per poterti migliorare”. Non sappiamo se Milan sia davvero destinata a diventare una nuova stella di questa disciplina, ma sognare non è certo vietato.

Nel frattempo, oltre agli allenamenti con Mouratoglou, la piccola Milan ha potuto fare qualche scambio anche con la kazaka Yulia Putintseva, numero 32 del mondo questa settimana.