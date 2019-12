Serena Williams: “Mi piacerebbe avere bambini di età simile tra di loro”

La vincitrice di 23 titoli Slam ed ex numero uno del mondo Serena Williams, 38 anni lo scorso settembre, ha sposato il 16 novembre del 2017 il co-fondatore del sito Internet ‘Reddit’ Alexis Ohanian, da cui ha avuto subito una figlia, Alexis Olympia, pochi giorni dopo.

“Mi dico: ‘Oddio, volevo che Olympia avesse un fratellino e invece i tempi si stanno allungando sempre di più”, ha dichiarato la Williams, che non vorrebbe aspettare troppo tempo per avere un secondo figlio.

“Adesso ha già due anni ed io ho sempre voluto avere dei bambini con un’età simile, perché ci sono solo quindici mesi tra me e mia sorella Venus. Adesso mi dico: ‘Ormai hai perso il treno’.

Vedremo, in ogni caso voglio avere più figli”. La Williams, che da anni si batte contro il sessismo e lotta a favore della parità di diritti tra uomini e donne, ha anche parlato da Miami delle figure da cui trae ispirazione per le sue tante battaglie in questi campi: “Mi ispiro a quelle donne che non temono le conseguenze del parlare di qualcosa che sia positivo.

Non è sempre facile. E’ molto stimolante e certe volte anche spaventoso difendere ciò che è giusto, spesso non è nemmeno la cosa più comune da fare. Tra qualche anno, qualche mese o perfino qualche settimana, questa diventerà un’affermazione ancora più grande ed importante di quanto non lo sia adesso.

Oppure, altre persone ne saranno ispirate e ne vorranno parlare allo stesso modo”. Nel frattempo, l’attuale numero 10 del ranking WTA preparerà anche la nuova stagione tennistica del 2020.