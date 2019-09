Naomi Osaka: “Ecco perché parlare con Serena Williams mi rende nervosa”

Naomi Osaka, numero uno del mondo a più riprese quest’anno e vincitrice di due prove del Grand Slam, ha già battuto due volte in passato Serena Williams, di cui una nella finale degli Us Open 2018. Tuttavia, la giocatrice nipponica continua ad avere una estrema riverenza nei confronti della campionessa americana: “Ho un enorme rispetto per lei.

E’ una persona a cui ho guardato per tutta la mia vita. Per questo mi sento ancora un po’ scioccata ogni volta che la vedo. Non lo so. Non le dico ‘ciao’ o altro perché … mi rende così nervosa.

Sembra sempre che stia facendo qualcosa di importante, quindi non voglio interromperla. E poi … vorrei davvero parlarle della vita e di altre cose, per esempio di come riesce a portare a termine le cose dentro e fuori dal campo.

Però … non voglio essere irrispettosa e parlarle come se fosse la mia mentore quando ancora sta giocando”. Pur avendola sconfitta anche in una finale del Grand Slam, Osaka dimostra estrema umiltà anche nel non sentirsi ancora allo stesso livello della statunitense: “Dovrei vincere 20 o più Slam per essere alla pari con lei.

Ha una lista così lunga di risultati. Non c’è paragone. Sono addirittura grata del fatto che io stia anche solo giocando. Cerco di prendere ogni giorno come una nuova esperienza e di imparare da qualsiasi cosa”.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Naomi ha raggiunto ben pochi risultati importanti e non è quasi mai più arrivata alle fasi finali dei tornei. La nipponica, però, non ha certo intenzione di lasciarsi sopraffare dalla negatività: “Una delle cose più importanti che ho imparato durante questa estate è … semplicemente continuare a rialzarmi. Credi in te stesso e divertiti”.