Benneteau, ritiro senza titoli: "10 finali, ma il rimpianto più grande..."

Julien Benneteau alla fine non ce l'ha fatta, ha concluso la sua carriera senza nemmeno un titolo Atp in bacheca, con ben 10 finali perse all'attivo. Nessuno nell'Era Open può "vantare" un record così negativo, per di più in 18 anni di onorevolissima carriera, in cui oltre alle tante vittorie in doppio fra Davis, Olimpiadi e Roland Garros, può vantarsi di essere riuscito a sconfiggere nel singolo sia Roger Federer che Rafael Nadal e Novak Djokovic.

La domanda sorge spontanea: si tratta del più forte giocatore di sempre a non aver mai vinto un titolo Atp? "Se la gente lo dice, mi fa piacere", risponde il diretto interessato. "E' un peccato che non ci sia riuscito, certe volte lo sport è davvero strano", afferma Marin Cilic.

E pensare che altri due francesi erano andati molto vicini ad anticipare il record di Benneteau, perdendo nove finali prima di riuscire a vincere il primo titolo: si tratta di Pioline e Dupre. Benneteau rivela un aneddoto alla CNN: "Mi sono fatto una birra più volte aspettando il mio volo in aeroporto: non volevo dormire sull'aereo perchè sapevo che se avessi chiuso gli occhi avrei rivissuto il mio ultimo match e non volevo accadesse.

Parlavo dei match col mio coach solo a fine stagione". Ma la migliore chance per vincere un titolo, secondo il povero Benneteau, non è nemmeno arrivata in finale: "Sull'erba di Den Bosch nel 2007 fui sconfitto nella semifinale in tre set da Ljubicic, che poi affrontò in finale il numero 488 del mondo, il qualificato Wessels.

Ero sicuro che chi avrebbe vinto quel giorno poi avrebbe vinto il titolo". L'ennesimo sogno infranto.