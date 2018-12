Il dolce addio di Max Mirnyi: "Ho visto passare tre generazioni"

Max Mirnyi ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico poche settimane fa, e nel corso di un’intervista a tennis.com ha ammesso di essere orgoglioso della sua carriera. Commentando la sua longevità, Mirnyi ha infatti detto: “Non avrei mai pensato di giocare così a lungo.

Ho conseguito i miei primi grandi risultati nel 1997 e sono diventato ufficialmente professionista nel 1994 o 1995, ma già da quando avevo sei anni mi sentivo come un professionista. Non ho mai dato niente per scontato nella mia carriera e ho sempre ringraziato per ogni altro anno in più in uno sport così competitivo.

Ho visto passare tantissimi campioni delle vecchie generazioni davanti ai miei occhi negli spogliatoi, a cominciare da Becker, Edberg, Agassi, Sampras, Chang e Martin. Poi sono arrivati alcuni ragazzi giovani come Guga Kuerten, Roddick, Hewitt e Safin. Li ho visti eccellere e avanzare al numero 1 del mondo ai miei tempi.

Poi, quando è stata la volta di Federer, Nadal, Djokovic e Murray, pensavo che il mio tempo fosse finito. Ma prima ancora che me ne accorgessi, ero con loro da dieci anni. È stato incredibile e affascinante per me. Ora ho un po’ di tempo per mettere assieme i ricordi e godermi ogni momento.”