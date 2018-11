Bojana Jovanovski dice basta: "Non posso più andare avanti"

Una delle migliori giocatrici serbe, vale a dire Bojana Jovanovski, ha deciso di porre termine alla sua carriera professionistica a circa un mese dal 27° compleanno. Gli innumerevoli infortuni dell’ultimo periodo non le hanno lasciato scelta, come ammesso dalla belgradese in un toccante post su Facebook.

“Il primo capitolo della mia vita professionale è giunto al termine. La mia carriera di giocatrice professionista si è conclusa. Dopo numerose riflessioni a causa di infortuni e operazioni, ho dovuto prendere una decisione definitiva. Sono ancora molto legata al tennis ma il mio fisico non è in grado di andare avanti.

Dal momento che non posso allenarmi e giocare come prima, dare il massimo e raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero prefissata, non avevo altra scelta. Finora ho dedicato tutta la mia vita al tennis, all’allenamento e alla competizione, ho fatto del mio meglio come giocatrice e ho ottenuto grandi risultati.

Forse non ho raggiunto il massimo del mio potenziale, ma non sono infelice. Il tennis mi ha dato molto e ha arricchito la mia vita. Ho avuto la possibilità di viaggiare per il mondo, incontrare nuove persone e stringere amicizie durature. Anche in futuro, il tennis rimarrà una parte importante della mia vita.

Non me ne vado per sempre e senza avere un piano. Il mio prossimo obiettivo è laurearmi in psicologia e continuare nel mondo del tennis, ma questa volta come coach. Vorrei ringraziare tutti quanti per il supporto, l’energia, l’amore e la lealtà che mi avete dimostrato in questi anni.

Senza di voi, niente sarebbe stato possibile. Sono grata alla mia famiglia: a mamma e papà che hanno trascorso tutti questi anni con me sul campo da tennis, insieme a mia sorella e mio marito. La vita va avanti, alla ricerca di nuovi obiettivi e vittorie. Vi amo, Bojana.”

La carriera di Jovanovski si chiude dunque con un bottino di due titoli WTA e un best ranking di numero 32, oltre alla finale raggiunta in Fed Cup con la Serbia nell’edizione 2012.