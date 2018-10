Una città italiana potrebbe ospitare le ATP Finals nel 2021

La città di Torino potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa per ospitare le ATP Finals a partire dall’edizione 2021. Il “Master” di fine anno, che riunisce i migliori otto giocatori al mondo, si svolgerà infatti presso la O2 Arena di Londra fino al 2020, prima di trasferirsi in altra location secondo la volontà espressa dalla stessa ATP.

Il capoluogo piemontese sembra intenzionato ad avanzare la propria candidatura, che dovrà essere presentata entro il 2 novembre, mentre per conoscere il responso definitivo bisognerà attendere almeno marzo del 2019.

"Stiamo verificando se ci sono tutte le condizioni per l'avvio dell'iter di candidatura di Torino per ospitare, a partire dal 2021, le ATP Finals" – ha spiegato la sindaca Chiara Appendino. "Torino ha le carte in regola per provare a cogliere questa opportunità che riguarda l'evento tennistico più importante al mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam, uno dei più seguiti da pubblico e media".

Dopo aver ospitato le “Final Six” del Mondiale di pallavolo, si tratterebbe di un altro traguardo prestigioso per la città di Torino. La sindaca ha poi ammesso di aver già discusso la questione "con il sottosegretario Giorgetti domenica scorsa, durante la finale del mondiale di volley. La concorrenza internazionale sarà estremamente agguerrita, ma se l'evento lascerà Londra, Torino ha le carte in regola per ospitarlo".

Ad alimentare ulteriormente la possibile candidatura di Torino ci ha pensato anche il presidente del Coni, vale a dire Giovanni Malagò, che si era espresso sull’argomento durante la conferenza stampa del CIO relativa alle candidature olimpiche per il 2026.

"Sta emergendo la possibilità di poter supportare una candidatura di Torino per le ATP Finals di tennis. Si è sempre svolto a Londra, adesso l’Atp ha deciso di renderlo itinerante. Ci sarà un bando e l’unica città italiana che può pensare di candidarsi per ovvi motivi di impianti è Torino. Questa è una pista che Torino si può giocare, noi del Coni siamo molto vicini a supportarla e penso e spero lo possa essere anche il governo".