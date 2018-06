Gianluigi Buffon, che elogio a Cecchinato: "Continua a scrivere la storia"

Grande elogio su Twitter da parte del portiere Gianluigi Buffon a Marco Cecchinato per la vittoria su Novak Djokovic. Ancora indeciso se andare al Paris-Saint Germain o meno, Buffon si conferma un grande appassionato di tennis e su Twitter ha scritto: "Nessuno ci credeva prima.

Adesso tutti parlano di impresa. Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impossibile. Continua così Marco. Continua a scrivere la tua storia e porta l’Italia dello sport ad alzare la testa". Ha parlato di Cecchinato anche Gustavo Kuerten, che nel '97 vinse il titolo da numero 67 del mondo: "Ha giocato colpi che non credeva di avere.

Quel rovescio lungolinea a una mano è curioso, che si vede raramente in questi giorni. Ha tanto da vincere, niente da guadagnare. La mancanza di esperienza e di conoscenza su come comportarsi in questi ultimi turni, è sempre un rischio.

Ma ha tanto entusiasmo e non vuole accontentarsi. Vincere da numero 70 del mondo è più difficile che farlo da numero uno". L'opinione di Marat Safin in un'intervista a La Stampa: "Secondo me vale i top-10.

Ha le qualità per farcela. Devo solo badare a non uscire di testa. Mi sembra un ragazzo umile e questo aiuta. Non è uno spaccone. In un certo senso assomiglia a Fognini, ma con più umiltà. Deve continuare a prendere la vita come ha fatto finora". Francesca Schiavone a La Gazzetta dello Sport: "Pur non conoscendolo bene, posso capire cosa stia vivendo Marco.

Superato lo scoglio dei quarti, si apre un nuovo mondo perché quello che dovevi saper fare l’hai già fatto. Quando arrivi a questo punto del torneo cambia la quotidianità: ogni cosa è a tua disposizione, si vive come al rallentatore, un effetto straniante che ti fa stare di più con te stesso e con il tuo team (…) Non sei più alla ricerca di un miglioramento, del perfezionamento o della riga.

L’unica cosa che puoi fare è variare la tattica. Cecchinato in semifinale dovrà usare i suoi colpi più forti come arma d’attacco e continuare a remare, Thiem lo porterà oltre il proprio limite e lui quel limite deve essere pronto a superarlo“.

Un trionfo enorme, tanto da meritare la prima pagina di tutti e tre i principali quotidiani sportivi italiani (e non solo), con anche Le Parisien e L'Equipe in prima fila. Cecchinato affronterà venerdì l'austriaco Dominic Thiem per uno storico passaggio in finale.

