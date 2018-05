Luis Alberto, foto con Rafa Nadal: "Il più grande sportivo di sempre"

Giornata di svago ieri per i calciatori della Lazio Luis Alberto e Martin Caceres, presenti ieri al Foro Italico di Roma per gli Internazionali Bnl d´Italia. Il calciatore spagnolo, ai box per un infortunio muscolare e in forte dubbio per l´ultima partita della stagione contro l´Inter, è riuscito a incrociare il suo idolo Rafael Nadal al termine del match contro Shapovalov.



Il fantasista della Lazio definisce Rafa come il miglior sportivo della storia, ecco il suo eloquente post su Instagram dopo l'incontro:

Pochi giorni fa protagonista anche la Roma,che ha invitato a Trigoria Juan Martin del Potro e la campionessa dello scorso anno Svitolina. Eccoli immortalati con Francesco Totti:

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın geçen seneki şampiyonu Elina Svitolina ve Roma'nın daimi şampiyonu Francesco Totti! 🎾⚽️ pic.twitter.com/g7BBYD8GrX — sportstv (@sportstvcomtr) 14 maggio 2018