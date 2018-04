Fabio Fognini racconta il giorno in cui è diventato papà

In un'intervista all'ATP per la rubrica "La mia storia", Fabio Fognini è tornato indietro al maggio 2017 quando è diventato per la prima volta genitore, insieme a Flavia Pennetta, del piccolo Federico. Ci troviamo in piena stagione su terra rossa, nel torneo di casa, a Roma. Il ligure travolge Andy Murray e agli ottavi, giovedì 18, si arrende ad Alexander Zverev. Subito dopo, ha raccontato Fognini, "ho chiesto ai miei genitori, che erano a Roma per vedermi, di andare tutti insieme a Barcellona da Flavia".

"All’inizio loro mi hanno detto che preferivano andare a casa in Liguria e che ci avrebbero raggiunto la settimana successiva, ma alla fine li ho convinti a venire con me, perchè avevo la sensazione che Flavia avrebbe partorito entro quel weekend". Detto, fatto: Fabio, suo papà Fulvio e sua mamma Silvana prendono il primo aereo disponibile per Barcellona alle 18:30.

“Siamo atterrati a Barcellona intorno alle 20, e poi siamo andati tutti quanti a cena anche con Flavia. Ma intorno alle 22.30, Flavia ha iniziato ad avere le doglie, e così alle 23 siamo andati in ospedale, e alle 2.54 della notte è nato Federico. Era stata una giornata veramente intensa per me: mi ero svegliato presto al mattino, poichè giocavo nel primo incontro alle 12, quindi alla fine non ho dormito quasi per un giorno intero”.

In quel momento, in quei mesi, le sensazioni provate sono state forti: “All’inizio mi sono sentito diverso, ma poi in realtà è stata davvero una bella sensazione; sono felice nella mia vita fuori dal campo, e questa è una delle cose più importanti”.

Con due genitori tennisti di alto livello, potrà nascere ancora un grande campione in questo sport? "Flavia vorrebbe che lui giocasse, ed io no - ha confessato Fognini -. Ma alla fine, credo che sarà lui a scegliere, crescendo. Qualunque cosa dovesse scegliere, per me la cosa più importante è che possa crescere nella maniera migliore possibile”.