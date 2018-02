Stan Wawrinka cuore d'oro: dona ingaggio Marsiglia a una fondazione

Gran gesto solidale di Stan Wawrinka. Il tennista svizzero non ha ritenuto giusto accettare l'ingaggio di partecipazione che l'ATP 250 di Marsiglia gli ha riservato, e gli organizzatori hanno scelto di devolvere - in accordo col giocatore - una parte dell'assegno a delle fondazioni benefiche che aiutano i bambini francesi, mentre il resto rimarrà nelle casse del torneo. "È questo ciò che desidera Stan e pensiamo che sia positivo - ha detto il direttore del torneo Jean-François Caujolle -. Avremmo potuto tenercelo tutto, ma non è nella nostra mentalità. 60.000 euro, o un po' di più, andranno a diverse associazioni".

Wawrinka, che in carriera ha guadagnato finora 30 milioni di dollari di montepremi, esce dunque con "appena" 11.030 euro, l'assegno riservato a chi perde al secondo turno. La dinamica che ha portato a questa decisione è semplice: dopo aver avuto un Bye al primo turno, Wawrinka - all'esordio nell'evento - si è ritirato per un problema al ginocchio sotto 6-4 1-1 contro il bielorusso Ilya Ivashka, stando in campo appena 57 minuti.

L'ex numero tre del mondo, tre volte campione Slam, ha giocato diverse volte a Marsiglia nella sua carriera. Già in due precedenti edizioni voleva restituire il cachet, pur avendo raggiunto i quarti di finale. "Non accettai - ha rivelato Caujolle -. Pensava di non aver pienamente svolto il suo compito, pur avendo perso un anno per 6-4 al terzo (nel 2015) e l'anno dopo 7-5 al terzo. Sì che il suo compito lo aveva fatto! E quest'anno si è reso autore di un gesto importante per venire. La garanzia era stata dimezzata quando al momento della firma era ancora numero 4 del mondo (prima dello scorso Wimbledon, ndr). Fa parte delle belle storie, di quei giocatori che hanno un'umanità".