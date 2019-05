Challenger e Futures - Sinner perde in finale a Ostrava ma vola nel ranking

1) Nel Challenger di Ostrava (Repubblica Ceca) un grandissimo Jannik Sinner sfiora il secondo titolo a questo livello dopo lo splendido exploit davanti al pubblico amico di Bergamo. Il giovanissimo talento azzurro, che deve ancora compiere diciotto anni, ha confermato di essere il miglior Under 18 al mondo cedendo soltanto in finale contro il più esperto polacco Kamil Majchrzak. Il netto 6-1 6-0 appannaggio del quarto favorito del seeding non toglie nulla alla favolosa settimana di Sinner, che ha portato a casa 24 delle ultime 29 partite e da lunedì ritoccherà il suo best ranking volando al numero 262 ATP.

2) A Santa Margherita di Pula (Italia) si infrange ad un passo dal traguardo il sogno di Emiliano Maggioli, a cui non è bastato il sostegno del proprio pubblico per sconfiggere il tedesco Torebko. La testa di serie numero 6 l’ha spuntata alla fine grazie al risultato di 6-3 6-7(5) 6-4 dopo oltre due ore e mezza di battaglia senza esclusione di colpi. In precedenza, il giocatore teutonico si era sbarazzato dell’altro azzurro Fabrizio Ornago con un duplice 6-3 impedendo una finale a tinte tricolori.

3) A Tabarka (Tunisia) era iscritto un solo esponente nostrano, vale a dire Alessandro Ingarao, bravo a spingersi fino ai quarti dove ha incontrato lo spagnolo Toledo Bague. Nonostante l’orgoglio del 19enne italiano, il secondo favorito del seeding ha chiuso per 6-4 6-1 dando l’impressione di non soffrire particolarmente le trame del rivale. Ingarao aveva ottenuto una vittoria prestigiosa al secondo round eliminando in due set il francese Brosset (6-1 6-3).

4) A Santa Margherita di Pula (Italia) la migliore delle azzurre risponde al nome di Jessica Pieri, la cui corsa si è arrestata in semifinale per mano della brasiliana Ce. I tifosi hanno provato ad incoraggiare la 22enne toscana, che non è però riuscita ad evitare il 6-3 7-6(3) conclusivo in un’ora e mezza esatta. Ai quarti era terminata la cavalcata di Deborah Chiesa, protagonista di un buon torneo sotto il profilo del rendimento. Male invece Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, dalle quali era lecito attendersi un risultato di spicco su una superficie congeniale alle loro caratteristiche.

5) A Charleston (Stati Uniti) non va oltre il primo turno una deludente Gaia Sanesi, vittima di un calo repentino nelle ultime settimane dopo aver iniziato molto bene la stagione. La tennista fiorentina ha rimediato un sonoro 6-4 6-3 dalla non irresistibile americana Anderson, oltre a lanciare segnali preoccupanti sotto l'aspetto della tenuta fisica e mentale.