Challenger e Futures - Stefano Travaglia trionfa a Francavilla

1) Nel Challenger di Francavilla (Italia) il titolo è andato al nostro Stefano Travaglia, quinto favorito del seeding, che ha impreziosito una settimana straordinaria regolando in finale il tedesco Oscar Otte con il risultato di 6-3 6-7(3) 6-3 in quasi due ore e mezza di battaglia. Per il tennista ascolano si tratta del terzo titolo a livello Challenger, a più di un anno di distanza dall’ultimo successo datato Marbella 2018. Prossimo obiettivo il Challenger di Ostrava. Per l’Italia rappresenta il quarto sigillo stagionale nei Challenger dopo i due trionfi di Gianluca Mager e quello di Jannik Sinner.

2) A Santa Margherita di Pula (Italia) grande rammarico per Alessandro Bega e Liam Caruana, rispettivamente prima e quarta testa di serie, entrambi fuori in semifinale quando già pregustavano un derby tutto azzurro nell’ultimo atto. Bega si è arreso alla rivelazione francese Gaston con lo score di 6-2 7-5, mentre Caruana non è riuscito a completare la rimonta sull’austriaco Pichler cedendo 6-0 4-6 7-5 dopo oltre due ore complessive.

3) A Cancun (Messico) il migliore degli azzurri è stato Adelchi Virgili, la cui corsa si è interrotta ai quarti per mano dell’ecuadoriano Hidalgo. 6-1 6-0 il nettissimo punteggio in favore del sudamericano, che ha sfruttato una giornata no del toscano reduce da una tremenda maratona contro il brasiliano Sakamoto al secondo round. In precedenza, Hidalgo aveva piegato anche Lorenzo Frigerio grazie allo score di 7-6(4) 6-2 in un’ora e mezza esatta.

4) A Santa Margherita di Pula (Italia) ci si aspettava molto di più dalle esponenti azzurre iscritte al main draw. Cristiana Ferrando è stata eliminata al secondo turno per mano della grande favorita Rus con il punteggio di 6-2 5-7 6-2. Stessa sorte anche per Jessica Pieri e Deborah Chiesa, a cui non è bastato il sostegno del pubblico amico per superare la francese Yerolymos (7-6 4-6 6-3) e la belga Benoit (6-4 6-4).

5) A Osprey (Stati Uniti) quarti fatali a Gaia Sanesi, autrice di un buon torneo considerando il rendimento espresso nel corso della settimana. A fermare la 27enne toscana è stata l’americana Li, accreditata della terza testa di serie, che ha ribaltato l’inerzia dopo un orrendo primo set e si è imposta 2-6 6-1 6-2 quasi allo scoccare delle due ore di gioco. Fuori già all’esordio l’altra azzurra in tabellone, vale a dire Bianca Turati, sconfitta 6-3 6-4 dalla beniamina locale Baptiste nonostante un sorteggio abbastanza favorevole sulla carta.