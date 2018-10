Challengers e Futures - Brancaccio, bis a Pula! Ocleppo trionfa a Liberec

1) Nel Futures da $25k di Santa Margherita di Pula (Italia), trionfa per la seconda settimana consecutiva Raul Brancaccio, che ha festeggiato nuovamente davanti al pubblico amico dopo essersi sbarazzato in finale del bulgaro Dimitar Kuzmanov con un duplice 6-4.

In precedenza Brancaccio aveva eliminato anche l’azzurro Mattia Frinzi, al secondo turno. 2) Un altro Futures della settimana ha celebrato il trionfo di un tennista italiano: è il $15k di Liberec (Repubblica Ceca), e a laurearsi campione è stato Julian Ocleppo, giustiziere in rimonta in finale del padrone di casa Vrbensky.

Con quattro vittorie su cinque maturate in tre set, il numero 1106 del mondo ha messo il punto esclamativo sul settimo titolo Futures della sua giovane carriera. 3) Nel Challenger di Brest (Francia), trionfa il polacco Hubert Hurkacz, impostosi 7-5 6-1 in finale sul lituano Berankis.

Per lui si tratta del secondo titolo Challenger dell’anno, dopo quello conseguito in casa sul rosso di Poznan. Tra gli azzurri, si segnalano le prove di Stefano Travaglia, ritiratosi in semifinale al cospetto proprio del futuro campione Hurkacz, e del numero 7 del seeding Lorenzo Sonego, eliminato ai quarti da Carballes Baena.

Per Filippo Baldi, reduce dal primo titolo in carriera conquistato domenica scorsa ad Ismaning, è arrivato invece il ko all’esordio nel derby tutto tricolore con lo stesso Travaglia. Subito fuori anche Luca Vanni, sorpreso in tre set dalla giovane promessa francese Corentin Moutet.

4) A Liuzhou (Cina), il numero 1 del seeding Radu Albot non delude le attese e graffia il settimo titolo Challenger della carriera a spese del serbo Miomir Kecmanovic, con un 6-2 4-6 6-3 maturato in due ore di partita.

Gli unici due italiani presenti in tabellone, la testa di serie numero 3 Thomas Fabbiano e Federico Gaio, si sono scontrati al primo turno, con la vittoria in tre set di Fabbiano, che poi ha battuto anche il padrone di casa Zhang e si è infine arreso ai quarti al numero 7 Gunneswaran.

Anche Thomas, come Baldi, era fresco di un successo Challenger, quello di Ningbo della scorsa settimana.



5) Nel Challenger di Traralgon, Australia, si impone invece il padrone di casa Jordan Thompson, che liquida per 6-3 6-4 all’ultimo atto il giapponese Yuichi Sugita e conquista così il terzo titolo a livello Challenger.

L’unico azzurro presente ai nastri di partenza era Alessandro Petrone, che si è subito imbattuto in Thompson ed è uscito di scena con un duplice 6-1.



6) Nel femminile, a Santa Margherita di Pula l’azzurra che si è spinta più a fondo nel tabellone è stata la numero 5 del seeding Anastasia Grymalska, sconvitta dalla futura campionessa slovena Kaja Juvan.

Fuori invece al secondo turno Dalila Spiteri, Deborah Chiesa, Elisabetta Cocciaretto, Federica di Sarra e Lucrezia Stefanini. 7) Nel torneo da $80k di Poitiers, Francia, a laurearsi campionessa è la svizzera Viktorija Golubic, che supera in rimonta la classe ’97 russa Natalia Vikhlyantseva e pareggia così sul 9-9 il bilancio nelle finali dei tornei ITF.

Martina Trevisan, unica azzurra presente in tabellone, ha salutato il torneo all’esordio contro la spagnola Garcia-Perez. .